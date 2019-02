¿Cómo los sobrevivientes de Parkland se convirtieron en activistas e inspiraron una ola de nuevas leyes de seguridad de armas?

(CNN) — Hace un año, imágenes familiares inundaron las pantallas de televisión de todo el país.

La policía convergió en una escuela secundaria. Los adolescentes levantaron las manos mientras los escoltaban afuera. Los padres angustiados lloraron a sus hijos muertos y los funcionarios condenaron la violencia y ofrecieron sus “condolencias y oraciones“.

Pero eso pronto fue ahogado por los sobrevivientes y las familias de las víctimas del tiroteo del 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Juntos, pidieron cambios que evitarían que una tragedia similar le ocurriera a alguien más.

Confrontaron a sus legisladores. Reunieron a otros para su causa. Y luego salieron a las calles de Washington, DC, para asistir al March For Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas), hacer súplicas apasionadas por la reforma y declarar “Nunca más”.

Los legisladores republicanos y demócratas promulgaron 67 nuevas leyes sobre armas de fuego en 26 estados y Washington DC, según un informe de fin de año por el Centro de Leyes de Giffords para prevenir la violencia con armas de fuego.

“2018 fue un año memorable en términos de legislación sobre seguridad de armas”, dijo Allison Anderman, la abogada administrativa del grupo. “El gran número de legislaciones significativas que se promulgaron, el hecho de que los gobernadores republicanos firmaran proyectos de ley muy consecuentes, así como las pocas conquistas logradas por el cabildeo realmente se combinaron para convertirlo en un año trascendental”.

Cuando la vocera de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con ella, elogió su propio éxito. Según el recuento de la NRA, 203 proyectos de ley “anti-armas” fracasaron o fueron derrotados en 2018, y otros siete fueron vetados por los gobernadores. La NRA dijo que 26 leyes pro-armas fueron promulgadas a nivel estatal en 2018.

Aún así, el Giffords Law Center dice que las legislaturas estatales abordaron una amplia gama de asuntos de seguridad de armas el año pasado, desde mejorar la revisión de antecedentes para evitar que los abusadores domésticos adquieran armas. También se implementaron órdenes de protección contra riesgos extremos, se prohibieron los aceleradores de disparos y cargadores de gran capacidad y leyes estrictas relacionadas con el transporte oculto.

Durante años, los defensores de la prevención de la violencia armada trabajaron para sentar las bases de las políticas de control de armas mediante la construcción de una infraestructura y la presentación de proyectos de ley, incluso si fracasaban, dijo Anderman, y eso ayudó a los defensores al “tremendo éxito” en 2018.

Pero el impacto del tiroteo en Parkland, sus sobrevivientes y las familias de las víctimas fue un factor.

“Nunca retrocedieron”, dijo Anderman sobre los activistas de Parkland. “Y fueron increíblemente elocuentes, motivados y organizados. Y la campaña March For Our Lives que crearon fue muy efectiva para amplificar el mensaje y atraer personas al redil”.

Los republicanos y demócratas, comprometidos

Los defensores de la legislación de seguridad dicen que uno de los indicadores más claros de 2018 fue que los proyectos de ley no se limitaron a legislaturas y gobernadores demócratas.

Anderman señaló a los gobernadores republicanos tanto de Florida como de Vermont, que firmaron proyectos de ley para implementar medidas de control de armas de fuego.

Tomó el SB 7026 y lo envió a la mesa de Rick Scott, el entonces gobernador.

El proyecto de ley, también conocido como la Ley de Seguridad Pública de la Preparatoria Douglas Marjory Stoneman Douglas, cubría una amplia gama de políticas. Algunos de ellos fueron defendidos por los defensores del control de armas, como permitir que las fuerzas de seguridad soliciten una “orden de protección contra riesgos extremos” que prohíbe temporalmente que alguien tenga armas de fuego si representan una amenaza para ellos o para otros.

Pero SB 7026 también proporcionó fondos adicionales para oficiales armados escolares y allanó el camino para maestros armados, siempre y cuando el distrito escolar local y el departamento del alguacil estuvieran de acuerdo.

Esos enfoques no son favorecidos por muchos defensores del control de armas y no fueron defendidos por la mayoría de los estudiantes de Parkland. Pero fueron apoyados por Andrew Pollack, cuya hija Meadow, estudiante de último año en la escuela Marjory Stoneman Douglas, fue asesinada.

En el año transcurrido desde su muerte, trabajó para hacer de la seguridad escolar una prioridad en Florida y se reunió con el presidente Donald Trump. Ahora, es miembro de la Junta de Educación de Florida, donde espera que el cambio se produzca desde adentro.

“La seguridad escolar debe ser independiente”, le dijo a Dianne Gallagher de CNN. “Debería ser un tema bipartidista. Solo queremos que las escuelas sean seguras. Así que deberíamos unirnos, ambas partes, y decir: ¿qué se necesita para endurecer las escuelas?”.

El presidente del Senado de la Florida, Bill Galvano, quien patrocinó la SB 7026, dijo que cree que la naturaleza integral del proyecto de ley fue instrumental para su aprobación y que todos los temas deben tenerse en cuenta.

“La verdad es”, dijo, “se trata de todo”.

“Pensé que si realmente fuéramos intelectualmente honestos y deseamos abordar el tema de manera integral, todos los componentes deben ser parte de eso”, dijo Galvano, quien patrocinó el proyecto de ley.

Después de tiroteos masivos en el pasado, como los de Sandy Hook y el club nocturno Pulse en Orlando, Florida, los legisladores trataron de tomar medidas menos exhaustivas.

Pero Galvano dijo “Parkland muy claramente nos recordó que teníamos que hacer mucho más, que lo que habíamos hecho en el pasado no era suficiente.

Los sobrevivientes y las familias de las víctimas que se involucraron muy temprano fueron clave para el éxito del proyecto, dijo Galvano. “Ciertamente, en definitiva eso ayudó”, dijo, y agregó que la tragedia de Parkland era una que él cree que “se hizo eco en todo el país”.

“De alguna manera”, dijo Galvano, “tengo que creer que la forma valiente de abordar la miríada de cuestiones dentro de este proyecto tenía que alentar a otras personas”.

Los votantes se “inspiraron” y tomaron el control

Pero no solo los legisladores estatales aprobaron nuevas medidas de control de armas. Los votantes en el estado de Washington tomaron el asunto en sus propias manos y aprobaron la Iniciativa 1639, la única de votantes dirigida a la seguridad de las armas que apareció en una boleta electoral en noviembre pasado.

“Me inspiró la respuesta de los estudiantes de secundaria de Parkland”, dijo Paul Kramer, el patrocinador ciudadano de la iniciativa, “y la forma en que respondieron después de los disparos, hablando. Y me pareció que la gente estaba escuchando en nuevas formas”.

Kramer se familiarizó íntimamente con las consecuencias de la violencia armada después de que su hijo fuera tiroteado en una fiesta entre amigos de la escuela secundaria en 2016. Sobrevivió, pero otros tres murieron.

Desde entonces, Kramer se ha dedicado a avanzar en iniciativas de seguridad, y cuando al menos dos recientes iniciativas destinadas a frenar la epidemia de violencia armada no consiguieron una votación en las últimas dos sesiones legislativas, se mostró decepcionado, especialmente después de Parkland.

“Fue una desilusión aún mayor cuando la legislatura no actuó después de Marjory Stoneman Douglas”, dijo.

Pero eso cambió cuando casi 60% de los votantes aprobaron la I-1639, según la cual los propietarios de armas podrían ser considerados penales si alguien a quien no se le permite acceder a un arma de fuego, como un niño o un delincuente, lo usa en un delito, a menos que el dueño del arma sea encontrado para mantener el arma asegurada en una caja fuerte o caja de seguridad.

Kramer cree que muchos votantes estaban cansados de la violencia con armas de fuego, y el tiroteo en Parkland y los posteriores llamamientos al cambio dejaron una huella en ellos. Recordó cómo los adolescentes locales en su ciudad natal de Mukilteo siguieron los pasos de los estudiantes de Marjory Stoneman Douglas y organizaron su propia manifestación dirigida por estudiantes contra la violencia con armas de fuego en la primavera pasada.

“La gente todavía era muy consciente de eso y eso informó su decisión al emitir su voto en noviembre”, dijo. “El movimiento March For Our Lives tuvo un gran impacto en el estado de Washington”.

Aún hay trabajo por hacer, dicen los defensores

A pesar de los avances logrados por el movimiento de seguridad de las armas el año pasado, los defensores dijeron que todavía hay vacíos que llenar.

Los grupos de cabildeo de armas obtuvieron algunas victorias el año pasado, dijo Anderman.

Por ejemplo, tanto Idaho como Wyoming promulgaron las leyes “Stand Your Ground”, que permiten el uso de la fuerza letal en respuesta a amenazas sin temor a ser procesados penalmente. Oklahoma amplió su ley “Stand Your Ground” para permitir la fuerza letal en las casas de culto, y Wyoming también derogó la prohibición de las armas de fuego en las casas de culto.

Virginia Occidental aprobó una ley que obliga a los propietarios de negocios a permitir armas en los estacionamientos de sus negocios, y aprobó una nueva ley que permite la retención de información pública relacionada con el registro, posesión y ventas de armas de fuego.

Pero parece que nada podría disminuir la determinación de los estudiantes de Parkland que se pusieron de pie y se encontraron en el centro del debate sobre el control de armas.

“Creo que movimos la aguja. No lo suficiente, pero lo hicimos”, dijo Jaclyn Corin, una de los miembros fundadores de March For Our Lives y estudiante de último año de Marjory Stoneman Douglas, a Dianne Gallagher de CNN sobre la avalancha inicial de activismo a raíz del tiroteo de Parkland.

Pero siempre hay más espacio para hacer cambios, dijo ella. Y por eso los estudiantes que presentaron March For Our Lives centraron su energía en alentar a los jóvenes a votar por candidatos cuyas políticas se alineen con las suyas. Recorrieron el país, se reunieron y hablaron con activistas locales para construir una coalición descentralizada para enfrentar la violencia armada en sus comunidades.

“Estamos creando activamente un ejército popular de jóvenes que están enfocados no solo en el Congreso, sino en sus legislaturas estatales, en sus ayuntamientos y juntas escolares porque allí es donde se realiza el trabajo real”, dijo Corin.

“Y es ahí donde la gente debe concentrarse porque, sin duda, las cosas cambiarán a nivel federal”, agregó, “pero solo si haces ruido en tus comunidades”.

Fredreka Schouten, Dianne Gallagher y Meridith Edwards, de CNN, contribuyeron con este informe.