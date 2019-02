El papa Francisco le responde en una carta a Maduro

(CNN) — Un importante periódico italiano informa que el papa Francisco le escribió una carta a Nicolás Maduro en respuesta a la solicitud de Maduro de que el Vaticano actúe como mediador en la actual crisis política en Venezuela.

Según el Corriere della Sera, la carta estaba dirigida al “señor” Maduro en lugar de al “presidente” Maduro. El informe del columnista Massimo Franco, cita el artículo del papa: “Desafortunadamente, lo que se acordó durante las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos”.

Una imagen de parte de la carta publicada por el periódico muestra la fecha del 7 de febrero de 2019 y se informa que tiene 2,5 páginas. El papa lo firmó “Francisco”, según Corriere della Sera.

Es la respuesta del papa, dice el artículo del Corriere della Sera, a las solicitud enviada por Maduro la semana pasada pidiéndole al Vaticano que desempeñe su papel de “mediador” en la crisis de Venezuela.

El artículo describe la carta diciendo que, si bien el papa siempre ha sido favorable a las negociaciones, no está a favor de “cualquier tipo de diálogo”.

La carta del papa continuó diciendo que debe ser “un diálogo que tenga lugar cuando las diferentes partes en conflicto ponen el bien común por encima de cualquier otro interés y trabajan por la unidad y la paz”.

Al final de la carta, el papa escribe, citado por el Corriere della Sera: “La situación me preocupa profundamente (…) por los sufrimientos de la gente noble de Venezuela, que parecen no tener fin”. El artículo no revela cómo el periódico obtuvo la carta.

El Vaticano declinó hacer comentarios. El director interino de la oficina de prensa, Alessandro Gisotti, dijo en una declaración: “La Santa Sede no hace comentarios sobre las cartas del Santo Padre que, claramente, son privadas”.

CNN se ha comunicado con los representantes de Maduro para comentar la carta, pero aún no ha recibido una respuesta.