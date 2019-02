Estudiante de Parkland: Cuando cae on libro o suena una sirena, recordamos la masacre

Nota del editor: Sari Kaufman es estudiante de secundaria en Marjory Stoneman Douglas High School y líder voluntaria con Students Demand Action. Las opiniones expresadas aquí son de autor.

(CNN) — El 14 de febrero de 2018 comenzó como un día normal. Mi mamá me dejó en la escuela. Estaba estresada por un examen de español. Pero estaba emocionada de recibir claveles de mis amigos como parte de una recaudación de fondos para el Día de San Valentín.

Durante el segundo período de clases, una alarma de incendio empezó a sonar. No lo pensamos mucho hasta que otra alarma sonó dos períodos más tarde. Todos nos miramos, confundidos, sin saber si deberíamos salir de clase. Nos alineamos en el patio y ahí fue cuando lo escuché: cinco ruidos fuertes que sonaban como disparos. No quería creer que mi escuela estaba siendo atacada.

Recuerdo que me dijeron que corriera y que no me detuviera. Cuando los mensajes de texto de mis amigos y familiares inundaron mi teléfono, supe que los alumnos y los maestros se estaban muriendo en sus aulas. Todo fue tan irreal… El Día de San Valentín no solo cambió mi vida o las vidas de aquellos en mi comunidad, sino que también cambió este país para siempre.

Por supuesto, nunca imaginé que 17 personas en mi escuela secundaria serían asesinadas a tiros y otras 17 quedaran heridas. Aunque haya pasado un año y algunas personas se hayan olvidado del tiroteo, no pasa un día en que no piense en el caos y en las vidas que se perdieron. Ahora, cuando un libro cae al piso en clase, mis compañeros y yo tenemos que respirar y recordar que no es un disparo. Cuando escuchamos el paso de las sirenas, todos debemos recordarnos que no están llegando a nuestra escuela, y cuando vemos escritorios vacíos, debemos recordar que esta es nuestra nueva normalidad.

Como comunidad, hemos canalizado estos sentimientos de pena, miedo e ira a la acción. Desde el día después del tiroteo, sabíamos que no podíamos esperar a que nuestros líderes electos actuaran. Tuvimos que defender lo que era correcto para garantizar que nuestros amigos no murieran en vano. Y para asegurarnos de que ninguna otra persona tenga que enfrentar el puro horror que experimentamos en el Día de San Valentín 2018.

La semana después del tiroteo, fui a Tallahassee para presionar a los legisladores de Florida para exigir mejores leyes sobre armas. Un legislador estatal me dijo que éramos “ingenuos al pensar que alguna vez se aprobaría un proyecto de ley de reforma de armas en Florida”. Ni siquiera un mes después, nuestra Legislatura aprobó la primera legislación proactiva de seguridad de armas del estado en décadas.

Y, por primera vez en años, el Congreso celebró una audiencia reciente sobre políticas de prevención de la violencia con armas de fuego, incluida la Ley 8, un proyecto de ley para exigir una verificación de antecedentes en todas las ventas de armas. Esta es una pieza esencial de la legislación porque en este momento, solo se requieren verificaciones de antecedentes penales conforme a la ley federal para las ventas realizadas por distribuidores autorizados. Eso deja fuera un montón de ventas sin licencia en los shows de armas y en línea. De hecho, casi 1 de cada 9 personas que buscan en línea comprar armas a vendedores sin licencia no pasarían una verificación de antecedentes, según un nuevo informe de Everytown para Gun Safety. Esta legislación puede solucionar este peligroso vacío legal.

Meses antes del tiroteo, mi equipo de debate en de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas tenía la tarea de debatir sobre las leyes de armas de fuego. En el equipo, todos estábamos obligados a presentar ambos lados de la discusión. Pero en este caso, era casi imposible hacer un argumento razonable en contra de leyes más fuertes: la evidencia era demasiado abrumadora de que las buenas leyes sobre armas de fuego funcionan. Mientras buscaba las estadísticas, nunca esperé que, meses después, mis amigos formaran parte de esas cifras horripilantes, parte de los 100 estadounidenses asesinados cada día por la violencia con armas de fuego, de acuerdo con Everytown. Ahora, las estadísticas son más que simples números para mí. Y cuando hablo con los legisladores sobre la violencia con armas de fuego, conozco personalmente lo que está en juego.

El hecho es que la violencia con armas de fuego puede afectar a todas las familias: ningún ser querido o comunidad está protegido contra esa violencia hasta que todos lo estemos.

No puedo dejar de revivir lo que sucedió en mi comunidad el 14 de febrero, pero puedo ser parte de la solución para evitar que otros vivan en primer lugar. Hay mucho más que debemos hacer para detener esta crisis, y puede comenzar con la verificación de antecedentes en todas las ventas de armas.