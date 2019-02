Schultz no confirma si abandonaría la carrera presidencial en caso de que su candidatura pudiera beneficiar a Trump

(CNN) — El ex presidente ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, no se comprometió a abandonar la carrera presidencial si a finales de 2020 sabe que su candidatura ayudaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ser reelegido.

Cuestionado sobre el asunto en varias ocasiones por Poppy Harlow en un foro de CNN en Houston, Schultz, quien aún no ha entrado formalmente a la carrera presidencial de 2020, eludió la pregunta. Dijo que no se postularía si, en los próximos meses, “las matemáticas no cuadran”, pero se negó a decir si haría lo mismo más adelante en la contienda, en caso de que decidiera participar.

“Primero, el problema de ser alguien que arruine, ¿cómo se puede arruinar un sistema que ya está fracturado?”, dijo. “Simplemente no está funcionando”.

Luego agregó: “Ahora, lo que he dicho públicamente y quiero repetir, si las matemáticas no cuadran cuando llegué a los próximos tres o cuatro meses y les lleve mi mensaje a los estadounidenses y continúe hablando de esta manera sobre lo preocupado que estoy por el país y lo mucho que creo que podemos hacerlo mucho mejor en un proceso diferente; si los números no cuadran, no me postularé a presidente, porque no haré nada, sea lo que sea, para reelegir a Donald Trump, nadie quiere verlo ser despedido tanto como yo”.

Las respuestas se ajustaron a los principales argumentos de Schultz, que se repitieron a menudo en el foro de CNN el martes: el sistema de dos partes está fracturado, Trump necesita dejar el cargo y Schultz cree que tiene la experiencia y las habilidades correctas para ayudar a restaurar la confianza de los estadounidenses en el gobierno. Casi todas sus respuestas carecían de propuestas sobre políticas sustantivas o específicas, y el ex presidente ejecutivo de Starbucks criticaba a los dos principales partidos políticos.

Schultz había dicho previamente que no haría nada para ayudar a reelegir a Trump en 2020, y ha subrayado varias veces que no piensa postularse si las encuestas muestran que su entrada en la carrera podría ayudar a Trump.

Pero, cuando se le preguntó si seguiría haciendo el mismo cálculo ya durante la carrera presidencial, en septiembre u octubre de 2020 -que no haría nada para ayudar a Trump a permanecer en el cargo-, Schultz dijo que aún no se encontraba en ese momento.

“En este punto ahora mismo, estoy haciendo una pregunta diferente. Y esa es que se trata menos sobre mí y más sobre ofrecer al pueblo estadounidense una voz que no tiene”, dijo. “Y qué mejor expresión de nuestra democracia que ofrecerle al pueblo estadounidense una mejor opción, una nueva opción. No hay nada en la Constitución, ni una sola palabra que diga algo sobre partidos. Así que, ¿por qué no puedo alzar mi voz y decir que estoy profundamente preocupado acerca de dónde nos encontramos como país?”.