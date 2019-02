5 cosas que debes saber este 14 de febrero: Un año de la masacre de Parkland

¿Por qué el niño de Afganistán aficionado a Messi es ahora un objetivo talibán? ¿Qué le escribió el papa Francisco a Maduro? ¿Cómo es la vida en Siria de una alemana de 19 años, con dos hijos, que se casó con un miembro de ISIS? ¿Por qué, sin el Chapo, el Cartel de Sinaloa funciona igual? Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Un año de la masacre de Parkland

“Una alarma de incendio empezó a sonar. No lo pensamos mucho hasta que otra alarma sonó dos períodos más tarde. Todos nos miramos, confundidos, sin saber si deberíamos salir de clase. Nos alineamos en el patio y ahí fue cuando lo escuché: cinco ruidos fuertes que sonaban como disparos. No quería creer que mi escuela estaba siendo atacada”, escribió para CNN Sari Kaufman, sobreviviente de Parkland, estudiante de secundaria en Marjory Stoneman Douglas High School y líder voluntaria con Students Demand Action, una iniciativa de estudiantes de Estados Unidos contra las armas. “Ahora, cuando un libro cae al piso en clase, mis compañeros y yo tenemos que respirar y recordar que no es un disparo”, comenta Kaufman. ¿Qué tanto impacto tuvieron en las leyes que protegen el porte de armas en Estados Unidos las movilizaciones de estudiantes a raíz de la masacre de Parkland? Aquí te lo contamos.

2. ¿Firmará Trump el acuerdo? (Además, un poco de golf)

A pesar de que el martes dijo que no estaba “feliz” con el acuerdo provisional alcanzado por los negociadores del Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de firmar el acuerdo de seguridad fronteriza para evitar otro cierre parcial del gobierno, según dos fuentes que han hablado directamente con el presidente. El Congreso enfrenta una fecha límite para que Trump apruebe un acuerdo antes del viernes. En todo caso, si el gobierno entra en un nuevo cierre –aunque este martes el presidente dijo que no pensaba que eso fuera a suceder–, Trump podría pasar el tiempo en el simulador de golf que instaló en la residencia de la Casa Blanca y que le permite jugar rondas virtuales de golf, informó el miércoles The Washington Post. ¿El costo? 50 mil dólares.

3. La alemana que se casó con un miembro de ISIS

Lenora Lemke, una alemana que tenía sólo 15 años cuando se fue de casa y se casó con un miembro de ISIS, está varada en el norte de Siria con dos bebés y dice que la última vez que se dio una ducha fue hace un mes. Fue capturada y entregada a las fuerzas democráticas sirias, apoyadas por Estados Unidos. CNN habló con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania sobre su situación, y dijeron que la ayuda consular que podían brindarle era casi imposible. Aquí cuenta su duro testimonio –en ocasiones solo come un pan cada dos días–.

4. El día que el Chapo Guzmán lloró

La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) difundió un video sin audio en el que puede verse a Joaquín “El Chapo” Guzmán con los ojos llorosos y limpiándose una lágrima a su llegada a Nueva York el 19 de enero de 2017, día de su extradición. Jeffrey Lichtman, uno de sus abogados, dice no haber visto antes esas imágenes, y le dijo a CNN que es “despreciable” que el gobierno no haya dado a conocerlo antes, porque podría haber “humanizado” un poco al Chapo. “Ya no tenía el control. Perdió el control”, dijo a CNN en una entrevista exclusiva Ray Donovan, el agente especial que encabezó el esfuerzo de 22 agencias para capturar a Guzmán. “Los fiscales hicieron un trabajo increíble”, dijo el presidente Trump sobre la condena federal al Chapo Guzmán este martes. Sin embargo, en este informe explicamos por qué, sin el Chapo, el Cartel de Sinaloa funciona igual.

5. Las farmacias ambulantes en la frontera con Venezuela (y otras noticias)

Loratadina, amoxicilina, acetaminofeno, pastillas anticonceptivas, entre otras, son las drogas básicas que vendedores ambulantes ofrecen –como si vendieran chicles y dulces– en el sector de La Parada, en Cúcuta, Colombia, a los venezolanos que pasan el Puente Internacional Simón Bolívar en busca de víveres. Melissa Velásquez, de CNN en Español, estuvo en la frontera reporteando esta situación.

En otras noticias desde Venezuela: el compositor Gustavo Dudamel pidió que dejen entrar la ayuda a Venezuela; Mark Green, administrador de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), anunció el envío de barras energéticas de Indonesia a Venezuela que podrían alimentar a 10.000 niños por mes.

A la hora del café

La carta del papa Francisco a Nicolás Maduro

Según el periódico Corriere della Sera, la carta estaba dirigida al “señor” Maduro en lugar de al “presidente” Maduro. Aquí, más detalles de la carta.

El niño de Afganistán aficionado a Messi ahora es un objetivo talibán

No solo los talibanes lo amenazaron, sino otros grupos que piensan que el futbolista argentino podría haberle dado una gran cantidad de dinero. Incluso, dejó de ir a la escuela.

El adelanto de “Frozen II”

La reina Elsa y la princesa Anna están de vuelta en el adelanto de la segunda entrega de Frozen, que recuerda el éxito para Disney de la primera entrega.

Samsung lanzará nuevos teléfonos inteligentes en una semana

Entre las novedades se espera un teléfono plegable.

Cifra

Más de 100 años

El tiempo que hubo que esperar para volver a ver un leopardo negro en África. La ventaja es que ahora pudo ser fotografiado.

Cita

“Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen”.

El presidente de Colombia, Iván Duque, al hablar de Venezuela en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Y para terminar

Así se hizo el documental de los trillizos separados al nacer que se reencontraron 19 años después

Mira el documental Tres idénticos extraños, de CNN Films, este domingo a las 8 pm ET (solo señal de EE.UU). Aquí te contamos la milagrosa historia de cómo el proyecto pudo ver la luz contra viento y marea.