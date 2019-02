Duque: Obstruir la ayuda humanitaria a Venezuela es un crimen de lesa humanidad

(CNN Español) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este miércoles en entrevista con Juan Carlos López de CNN en Español que se debe garantizar la ayuda humanitaria a Venezuela. También habló del gobierno del presidente Nicolás Maduro y del proceso de paz con la guerrilla del ELN, que recientemente perpetró un ataque en Colombia en el que fallecieron 22 personas.

“Yo creo que en primer lugar tenemos que garantizar que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela, obstruir el ingreso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad”, le dijo Duque a CNN en Washington después de su reunión con el presidente Donald Trump, en la que el plato principal también fue el tema de Venezuela.

“Creo que es muy importante que todo este cerco diplomático lleve a que los militares en Venezuela le den su lealtad a Juan Guaidó y además aceleren la salida de Nicolás Maduro del poder y creo también que es importante que Juan Guaidó avance en la reconstrucción institucional de Venezuela y llamar a unas elecciones libres”, añadió Duque.

Venezuela se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes. El colapso económico del país que se fue profundizando con el pasar del tiempo, se convirtió en una crisis humanitaria en la que muchos venezolanos no tienen alimentos básicos, ni insumos médicos de primera necesidad.

Duque: El único cáncer que tiene Venezuela es la dictadura

La ayuda humanitaria para Venezuela ya se encuentra en territorio colombiano, específicamente en Cúcuta, uno de los tres puntos de acopio designados por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente interino Guaidó para recibir las provisiones. Pero los esfuerzos de la oposición y de la comunidad internacional para llevarla a los venezolanos han sido obstruidos por órdenes del gobierno de Maduro, que bloqueó el puente en la zona de Tienditas, entre Cúcuta, Colombia, y Táchira, Venezuela, y ha calificado la ayuda de un “regalo podrido”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a afirmar que la ayuda humanitaria estadounidense que espera ser ingresada a su país “viene contaminada y envenenada, es cancerígena”. La diputada Gaby Arellano, del partido opositor Voluntad Popular, dijo al respecto: “la dictadura nos sorprende todos los días, pero ya caen en el delirio”.

“El único cáncer que tiene Venezuela se llama la dictadura. Eso sí que es un cáncer. Eso sí que han sido el deterioro de todo”, afirmó Duque sobre este tema. “Una dictadura que acabó con los poderes independientes, una dictadura que acabó con la iniciativa privada, una dictadura que empobreció al país, que destruyó la economía, que ha llevado a que la gente se muera de hambre, que ha llevado a que más de un millón de hermanos venezolanos busquen refugio en Colombia porque tienen frío en los huesos en Venezuela. Ese es el cáncer la dictadura”.

¿Intervención militar en Venezuela?

Desde que Juan Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero, la crisis en Venezuela se ha profundizado. Varios países, entre ellos Estados Unidos, han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. El apoyo de EE.UU. ha puesto sobre la mesa la discusión de una posible intervención militar.

A esto se refirió también Duque en entrevista con Juan Carlos López:

“El dictador Maduro siempre ha tratado de crear fantasmas de intervención militar para tratar de ganar legitimidad y en el caso mío personal he sido un gran promotor del bloqueo diplomático como mecanismo para aislar al dictador. Y este bloqueo diplomático está siendo exitoso, ha sido exitoso y esperamos que sea además más exitoso en las próximas semanas, porque es la forma de llevar ese régimen a su fin. Más que hablar de tropas yo creo que lo importante es que ahora las fuerzas militares de Venezuela se den cuenta de ese aislamiento y acompañen al presidente legítimo que es Juan Guaidó y faciliten ese proceso para que la dictadura llegue a su final”, afirmó el mandatario colombiano.

En la reunión de este miércoles entre Duque y Trump en Washington, el presidente de EE.UU. se negó a descartar la posibilidad de una intervención militar. “Consideramos todas las opciones”, dijo.

El proceso con el ELN

Desde su campaña presidencial, Duque se mostró crítico del proceso de paz que el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, llevaba con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Santos firmó en 2016 un acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las Farc, la más antigua de América Latina, tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba. Santos también inició los diálogos con el ELN, con sede en Quito, que estuvieron marcados por las dificultades y muestras de hostilidad. Los diálogos fueron trasladados en 2018 a Cuba.

Al llegar al cargo, Duque reafirmó que no negociaría con el ELN si no liberaban a todos los secuestrados.

En conversación con CNN en Español en septiembre de 2018, Israel Ramírez, alias “Pablo Beltrán”, dijo que la guerrillas solo tenía 9 secuestrados.

El 17 de enero el ELN hizo explotar un coche bomba en una escuela de la policía en Bogotá, matando a 22 personas y al atacante que iba en el vehículo.

“17 meses de negociación, 400 atentados terroristas, más de 111 asesinatos y más de 16 secuestros. Eso no es voluntad de paz. Esa es la reafirmación que es una máquina de terror. Qué es lo que siempre dije que nosotros no llegaríamos a ninguna mesa ni a ninguna conversación si no liberaban a todos los secuestrados y no le ponían fin a los actos criminales”, dijo Duque evaluando el proceso.

“¿Cómo respondieron? Con un carro bomba que acabó con la vida de 22 muchachos, cadetes, indefensos, desarmados que habían tomado el camino del bien para ser policías de Colombia. Dimos por terminado cualquier tipo de relación del Estado colombiano con esa organización. Pero además estoy pidiendo la extradición a los jefes de esa organización que estaban en Cuba y además reconociendo que por meses planearon ese atentado terrorista y espero que esas personas sean entregadas a la justicia colombiana”, añadió Duque en entrevista con CNN en Español.

Sobre el ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, el ELN dijo que se trababa de “una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, dijo el 21 de enero que la isla, dirigida por los comunistas, condenó el acto de terrorismo del ELN pero dijo que no cumpliría con una solicitud del gobierno colombiano para extraditar a miembros del ELN.

De acuerdo con el marco de trabajo de las conversaciones de paz, si las negociaciones se rompen, Cuba y el Comité Internacional de la Cruz Roja garantizarán un paso seguro para los miembros del ELN desde Cuba a las áreas remotas de la selva de Colombia donde operan.