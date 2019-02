Esto es lo que puedes esperar de “La boda de mi mejor amigo”, la adaptación mexicana de la famosa comedia romántica

La icónica escena de la cena en "La boda de mi mejor amigo". (Crédito: Sony Pictures)

(CNN Español) – Después de 22 años que se estrenó la cinta original con Julia Roberts, Cameron Díaz, Rupert Everett y Dermot Mulroney bajo el título My best friend’s wedding, este jueves llega a las pantallas de México la cinta La boda de mi mejor amigo con las actuaciones de Ana Serradilla, Miguel Ángel Silvestre, Natasha Dupeyron y Carlos Ferro, todos bajo la dirección de Celso R. García.

La historia es exactamente la misma, solamente adaptada a una familia mexicana.

Julia (Ana Serradilla) es una crítica gastronómica quien junto a su mejor amigo Manuel (Carlos Ferro), hacen una promesa que si para cuando cumplieran 35 años seguían solteros, se casarían.

Una tarde, Julia recibe una llamada de Manuel en la que le dice que dentro de cuatro días va a casarse con alguien más y ella hará todo para impedir la boda.

“Fue un reto muy grande el habernos aventado a hacer este remake, somos muy valientes y lo disfrutamos mucho. Yo no vi la película hace 22 años que se estrenó, yo la vi hasta que me llegó la propuesta de hacer el casting y todo el mundo estaba asombrado que no la hubiera visto, porque en ese momento yo estaba iniciando mi carrera y veía otro tipo de cine, yo era amante del cine francés y no me metía a ver una película de corte romántico, pero la disfruté mucho”, asegura Ana Serradilla.

Por su parte, Miguel Ángel Silvestre asegura que el resultado es fenomenal.

“Estoy muy contento y es rara la vez que el resultado sea superior a lo que te imaginabas que iba a ser. Honestamente te puedo decir que este es el caso, superó todas mis expectativas, sobre todo teniendo en cuenta a la gran joya que es la original. Lo mejor es que todos los personajes son muy latinos en el sentido de cómo bien el amor, la pasión, los enojos, la amistad y la familia. La música es fenomenal, hay muchas canciones. El resultado final es fenomenal”, dice el actor español a Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en Español.

Elenco:

Ana Serradilla (Julia) – Julia Roberts

Miguel Ángel Silvestre (Jorge) – Rupert Everett

Natasha Dupeyron (Pam) – Cameron Díaz

Carlos Ferro (Manuel) – Dermot Mulroney

La trama se desarrolla en la Ciudad de México y Guadalajara —casa del tequila y el mariachi— y aunque no hay fechas confirmadas, se espera que la cinta se estrene en toda Latinoamérica en los próximos meses, mientras que, en México, el estreno fue el 14 de febrero, Día de San Valentín.

