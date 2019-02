Globotemperatura: el mejor escenario: una desaceleración global suave

(CNN Español) — Los mercados mundiales con sus fuertes descalabros de la última parte de 2018 recogieron con precisión la preocupación —que después, en los primeros meses de 2019 hicieron explícita cantidad de analistas e instituciones, incluido el Fondo Monetario Internacional— a propósito de que las guerras comerciales entre China y Estados Unidos pudieran estar produciendo una ralentización económica en China mas profunda de lo que se esperaba.

Y que esa ralentización pudiese tocar de forma seria a economías clave en el mundo, como la alemana, la francesa o la de Japón, economías que dependen en buena medida de sus exportaciones a ese país.

Pues bien, lo que el mercado anticipó hace varios meses se ha cumplido a rajatabla, y en estos primeros dos meses de 2019 hemos constatado que esa desaceleración económica global esta ahí. Ya no se trata de un pronóstico, es un hecho. Pero sin embargo, el que las últimas semanas los mercados hayan vuelto al verde, se ve ahora como una señal favorable de que “quizás la sangre no llegue al río”: que la desaceleración global, quizás, —y con un poco de suerte— se puede quedar más o menos en donde esta ahora mismo, y poco más.

Aquí la pieza clave es cerrar “como sea”, las inapropiadas guerras comerciales abiertas por Trump con China. Si esas guerras se cierran —se archivan— aunque sea consiguiendo poco, o incluso nada, podríamos estar en otro escenario mucho mas favorable.

China frenaría algo su crecimiento, pero solo un poco, y esos países exportadores claves para economías como la europea o la de Japón, retomarían el color. Y bueno, como he titulado esta nota, estaríamos en otro escenario.

Un escenario, que es por el que parece apostar las últimas semanas el mercado, y del que hemos hablado en el ultimo GloboEconomía con Fabián Onetti, presidente de Winston Capital Advisors, que hemos dedicado precisamente a eso que nos gusta llamar GloboTemperatura, y que es poner durante media hora el termómetro en las principales economías del planeta y dar un diagnóstico sobre su salud.

