La administración de Trump está abierta a discutir salida de Maduro

(CNN) — La administración del presidente Donald Trump estaría dispuesta a tener una reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Estados Unidos está dispuesto a reunirse con ex funcionarios de Venezuela, incluido el propio Maduro, para hablar sobre sus planes de salida”, dijo un alto funcionario de la administración a CNN.

Informes han señalado que Elliot Abrams, el enviado del Departamento de Estado en Venezuela, fue invitado a reunirse con funcionarios de Maduro para discutir la situación allí.

El Departamento de Estado no está confirmando si los funcionarios de EE.UU. se han reunido con funcionarios del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Estados Unidos no reconocen al antiguo régimen de Maduro como el Gobierno de Venezuela y nuestra posición no ha cambiado, pero no debería sorprender que los funcionarios del Departamento de Estado intercambien opiniones con una amplia variedad de interlocutores extranjeros, especialmente mientras seguimos tomando todos los pasos para garantizar la seguridad y protección de nuestro personal de la Embajada en Caracas ”, dijo un portavoz del Departamento de Estado a CNN en respuesta a las preguntas sobre los informes.

“El presidente Trump y el secretario Pompeo esperan que nuestros diplomáticos continúen recibiendo las protecciones provistas por la Convención de Viena. No pongan a prueba a Estados Unidos en nuestra determinación de proteger a nuestra propia gente. No confirmaremos el contenido de nuestras discusiones privadas”, dijo el funcionario.