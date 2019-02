Encontró una carta de la Primera Guerra Mundial en una caja de papeles viejos después de casi 102 años

(CNN) — Una anticuaria canadiense encontró un tesoro poco probable en un montón de papeles viejos que compró por un dólar: una carta escrita por un soldado de la Primera Guerra Mundial hace casi 102 años.

Amanda Kehler, copropietaria de Prairie Pickers Cafe y tienda de antigüedades en Steinbach, Manitoba, compró los papeles mientras buscaba un nuevo inventario para la tienda.

“Fue un sábado bastante usual. Salimos a buscar algunos objetos para llenar la tienda y encontramos una especie de periódicos y certificados viejos y mensajes telegráficos antiguos”, dijo Kehler. “Siempre me siento atraída por ese tipo de cosas, así que acabé de comprar toda la pila”.

Ella no sabía lo que tenía hasta unos días después.

Kehler dijo que la carta fue escrita por Earl Sorel, un soldado canadiense del 78.º Batallón. La carta tenía matasellos de mayo de 1917 y estaba dirigida a la hermana de un hombre que salvó la vida de Sorel durante la batalla de Vimy Ridge en el norte de Francia.

“Sería difícil encontrar a un canadiense que no estuviera familiarizado con Vimy Ridge”, dijo Kehler. “Trae la guerra mucho más cerca de casa cuando puedes leerla en primera persona en lugar de solo en un libro de historia”.

Ella publicó un extracto de la carta en Facebook que describía los actos heroicos.

LEE: Así se ven los lugares de la Primera Guerra Mundial ahora

“Bueno, el lunes de Pascua comenzó el gran avance en VIMY RIDGE. A las 5 en punto estábamos todos alineados en la trinchera esperando que la barrera se abriera, y luego debíamos avanzar. A las 5:30, comenzamos. Gorden, el sargento del pelotón # 9, condujo. El bombardeo era como una tormenta eléctrica y estábamos trotando a buen ritmo. Habíamos recorrido 1.200 metros y luego “bang”. Sentí una fuerte quemadura en la espalda y el brazo izquierdo”.

“Lo siguiente que recuerdo es que Gorden me tiró en un agujero de guarida y me dijo que me quedara allí. Eso fue lo último que vi del pobre Gorden. Después me ayudó un cabo. Fue el otro día, en este hospital que escuché que mataron a Gorden”.

“Murió un héroe, junto con muchos otros ese día. ”

La batalla de Vimy Ridge, ocurrida del 9 al 12 de abril de 1917, fue una importante victoria militar y un momento unificador en la historia del país.

Se convocó a más de 100.000 soldados para capturar posiciones fuertemente fortificadas tripuladas por miles de soldados alemanes.

Fue la primera vez que las cuatro divisiones canadienses pelearon juntas, y el historiador Tim Cook, con el Museo Militar de Canadá, dijo que la batalla reunió a soldados de todo el país y de todos los ámbitos.

Cook dijo que el Batallón 78 tuvo algunos de los combates más duros de la brutal batalla, ya que cargaron para tomar Hill 145.

“La carta en sí da una idea de parte de la violencia en el campo de batalla y el coraje de cargar contra la tormenta de acero”, dijo Cook. “Fue un baño de sangre en esa posición y se necesitó un tremendo coraje y determinación para hacer retroceder a los alemanes”, agregó.

Cook dijo que los soldados escribieron millones de cartas como esta, pero muchas se han perdido por los estragos del tiempo.

Las cartas dan una visión única de cómo fue la guerra para Sorel y los soldados como él, y Cook dijo que eso es aún más valioso ahora, ya que todos los veteranos de la Primera Guerra Mundial han muerto.

Kehler dice que le gustaría entregar la carta a un miembro de la familia de Sorel, si puede encontrar uno. Ella ha estado trabajando con los oficiales de asuntos de veteranos y el ejército canadiense y ha corrido la voz en las redes sociales.

“Tenemos un par de clientes potenciales, nada super sólido todavía, pero hay un par de clientes potenciales en los que creo que podremos devolvérselo a un miembro de la familia”, dijo Kehler.

Si eso no es posible, ella planea donarlo al Museo Canadiense de Guerra.

Kehler dijo que su teléfono había estado sonando con gente que ofrecía consejos o intentaba comprar la carta.

Ella dice que no sabe cuánto valdría la carta, pero insiste en que no está en venta.

“Eso es lo que hacemos como recolectores. Salimos y buscamos artículos realmente geniales y los traemos de vuelta a la tienda para venderlos, pero esta pieza se siente un poco demasiado especial para vender”, dijo. “Simplemente no me parece correcto venderlo”.