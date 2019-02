Sin medicinas, registros o equipos: hospital de Haití resiste durante protestas

(CNN) — El golpe lánguido de un ventilador de techo agita el aire caliente alrededor de la Unidad de Cuidados Intensivos. Es el único sonido en la sala. Porque no hay ninguno de los equipos que una UCI debería tener.

Un cilindro de oxígeno solitario es el único objeto que separa la escena moderna de una medieval.

Hay tres pacientes en la UCI del Hospital de la Universidad Estatal de Haití que ocupa dos cuadras del área del centro de la capital. El resto murió o se fue.

“La mayoría de los pacientes han huido desde que comenzaron los problemas (cuando Haití se vio afectada por disturbios generalizados). No tenemos ningún registro, realmente. Pero, como puede ver, casi no hay pacientes”, dijo el doctor Wislet Andre, uno de los dos únicos que aún trabajan en el lugar.

Se especializó en medicina de emergencia, pero la sala de emergencias estaba desierta.

Las protestas violentas y los disturbios han afectado a Haití desde el 7 de febrero, y los manifestantes piden al presidente Jovenel Moise que renuncie por las crecientes acusaciones de inflación y corrupción. Los manifestantes se enfrentaron con la policía en las calles, se incendiaron autos y varias personas murieron.

La capital del país, Puerto Príncipe, estuvo especialmente violenta en el segundo aniversario de la toma de posesión de Moise.

Muchos más resultaron heridos. No existen cifras oficiales confiables porque “muchas personas han sido heridas, pero están acostadas en sus casas porque no pueden ir al hospital para recibir tratamiento”, dice el médico Cadet Joseph.

Nueve días después de que comenzaran los disturbios, volvió una calma relativa. Muchas calles estaban llenas de adoquines, arrojados por manifestantes que exigían que Moise se retirara.

Cientos de personas se reunieron para abastecerse de gasolina, gas para cocinar y agua, productos que los habitantes dicen que está escaseando.

“El hospital ha estado asediado durante casi 10 días. No podemos conseguir médicos a través de los manifestantes y no podemos ingresar medicamentos, incluso si los tuviéramos. Pero, para ser honesto, esto es normal en este hospital. No tenemos medicamentos, no tenemos ningún equipo de trabajo.

“Así que esto es normal”, dijo el doctor Andre. “Excepto que por lo general hay pacientes por todas partes”.

Durante los últimos dos años, dice el médico, los pacientes han tenido que comprar sus propios medicamentos, vendajes, todos sus suministros médicos y acudir a las salas para recibir tratamiento.

Ahora muchas habitaciones están completamente vacías. Las máquinasde medición de la presión dañadas se alineaban en un pasillo, sus tubos y cables colgaban hasta el suelo.Los pacientes no tienen a dónde ir.

En la UCI, un hombre de 46 años identificado solo como Robenson se encuentra inerte. Sus piernas están hinchadas tanto que su piel se ha agrietado. Dice que lleva aquí desde diciembre; es uno de los tres pacientes en una habitación con ocho camas.

“No hay otro lugar al que pueda ir”, dice. “O me hubiera ido”.

Cerca de otra habitación, Claudette, quien dijo que no sabía su edad pero que parecía tener al menos 70 años, se sentó en una cama.

El doctor Andre explicó que, como una niña no deseada, a Claudette la había dejado en el hospital una familia que no podía cuidarla.

“Dijeron que volverían por ella, pero no creo que vayan a venir”, suspira.

Los pollos vagan por los terrenos exteriores que sirven de cementerio para vehículos abandonados y dañados.

Más protestas han sido convocadas para esta semana por una amplia variedad de grupos de oposición. Las estaciones de radio locales transmiten lugares de congregación para los manifestantes.

Más de 100 turistas canadienses fueron evacuados en avión durante la aparente calma en la violencia, pero muchos otros grupos de trabajadores humanitarios expatriados permanecen aislados cuando Haití se prepara para otro ataque de caos y derramamiento de sangre.

El primer ministro de Haití, Jean-Henry Ceant, participó el sábado por la noche con un discurso televisado a la nación, pidiendo calma y prometiendo erradicar la corrupción, que para muchos está en la raíz de los problemas del país.

Refiriéndose al informe del propio auditor del gobierno sobre cómo se desviaron los ingresos del petróleo subsidiado por Venezuela, dijo: “La corrupción es uno de los mayores problemas. Necesitamos combatir la corrupción”.

“Prometo encontrar a dónde fue el dinero de Petrocaribe. Necesitamos hacer un ejemplo de las personas que robaron el dinero de Petrocaribe”, prometió, refiriéndose a la alianza petrolera del Caribe.

Cuánto aceptarán los haitianos es lo que determinará la violencia y el alcance de las protestas prometidas para los próximos días.

Puede significar que los pacientes puedan regresar al hospital, pero no resolverá la escasez de medicamentos y equipos.