10 consejos para tener buena salud después de los 60

(CNN) — Se necesita empuje para adoptar un estilo de vida saludable, particularmente cuando se tienen más de 60 años.

La mayoría de los baby boomers que se aproximan a la edad de jubilación no están dispuestos a cumplir los objetivos básicos para un estilo de vida saludable que estableció la Asociación Estadounidense para el Corazón, de acuerdo con Dana King, profesor y presidente del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Virginia Occidental, refiriéndose al estudio que llevó a cabo su institución en 2017, en el que se comparó el estilo de vida de adultos jubilados con el de quienes seguían trabajando.

Kaiser Health News (KHN) entrevistó a tres expertos prominentes en el campo del envejecimiento y la salud para informarles a los jubilados cómo encontrar la voluntad de desarrollar hábitos más saludables.

“La gente hace planes financieros para el retiro, pero ¿qué hay de la planificación para la salud en el retiro?”, preguntó King.

Los adultos mayores que estén motivados pueden empezar por seguir el programa de diez pasos de KHN:

1. Compra un buen par de tenis: Carolyn Rosenblatt, fundadora del AgingParents.com, empezó a participar en triatlones a los 63 años y sigue haciéndolo a los 70. Ella recomienda que compres un par de tenis de la mejor calidad -diseñados específicamente para caminar- y que empiece por darle vuelta a la manzana. Extiende a caminatas de 30 minutos al menos tres veces por semana o ponte el objetivo de incrementar su distancia de caminata en un diez por ciento a la semana. También recomienda que dejes los tenis junto a la puerta.

2. Practica el equilibrio: La mejor forma de evitar las caídas es manteniendo un buen sentido del equilibrio, de acuerdo con Rosenblatt. Intenta pararte en una sola pierna con los ojos cerrados por al menos 30 segundos.

3. Desayuna mejor: Deja de comer pan dulce con café. Piensa en sustituirlo con un licuado casero con plátano, fruta de temporada, leche de almendras y proteína en polvo o con un bollo de proteína sin azúcar. Rosenblatt también recomienda que reduzcas el exceso de azúcar en todas tus comidas. Reemplaza el refresco con agua mineral.

4. Combate el estrés sabiamente: Busca formas de manejar su estrés que no involucren comida, alcohol o cigarros. Rosenblatt señala que hay muchos programas de meditación que puedes descargar en tu teléfono para escucharlos aunque sea diez minutos.

5. Haz entrenamientos de resistencia: Kay Van Norman, propietaria de Brilliant Aging, una consultoría de salud para personas mayores, recomienda que para impedir que tu masa muscular desaparezca, haz entrenamientos de resistencia levantando pesas o mancuernas, o usa máquinas de peso. “Tus músculos son asombrosos, pero si no los usas, los pierdes”, agregó.

6. Todos al piso: Los adultos mayores tienen que practicar regularmente a tenderse en el piso y a volver a levantarse. “Si no se tiende en el suelo y vuelve a levantarse, no podrá hacerlo después de un tiempo”, dijo Van Norman.

7. Ponte desafíos de velocidad: Aunque no parezca que las personas de más de 60 años tengan por qué preocuparse de hacer ejercicios que involucren velocidad e intensidad, tienen que hacerlo, de acuerdo con Van Norman. “La mayoría de las personas ni siquiera piensan en la velocidad para estar saludables; sin embargo, los tenistas lo hacen todo el tiempo. Tienes que hacer algo para desafiar tu velocidad, no solo la potencia”. Por esa razón los deportes como el tenis pueden ser muy buenos.

8. Ten confianza en ti mismo: Al enfrentar las dudas y la depresión tras varios acontecimientos trágicos y desafiantes, Sharon Sultan Cutler, de 71 años, recurrió a la terapia para sentirse mejor consigo misma. “La primera persona en la que tienes que creer es en ti. A la gente le gusta estar con otras personas que creen en sí mismas”, dijo Sultan Cutler, quien ahora es escritora.

9. Comienza un proyecto: Elige un proyecto que signifique algo para ti. Sultan Cutler optó por escribir su primer libro (junto con otros autores), “Bandstand Diaries: The Philadelphia Years, 1956-1963”, un vistazo a las entrañas del que fuera su programa de televisión favorito, “American Bandstand”, de Dick Clark. No importó que nunca hubiera escrito un libro antes. Ahora va por su tercer libro, “Your New You After 65: Valuable Advice to Inspire Your Awesome Aging”. “Es como soñar despierto y saber que puedes hacer tu sueño realidad”, dijo.

10. Abraza la superación personal: Hay quienes llaman a esto aprendizaje de por vida. Llevar un estilo de vida más saludable exige aprendizaje y mejoramiento constante, de acuerdo con Sultan Cutler, quien recomienda que busques recursos locales de aprendizaje como universidades comunitarias, en donde suelen ofrecer clases con grandes descuentos para adultos mayores. “La superación personal no es algo exclusivamente físico. También es mental”.