Argentina: Ordenan detención del ex vicepresidente Amado Boudou

(CNN Español) — La justicia de Argentina decidió este lunes la inmediata detención del ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou.



Boudou se entregó este lunes en Comodoro Py, según informó Télam.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la excarcelación que Boudou había obtenido a fines de 2018, luego de haber sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión en agosto de ese año por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con el 75% de las acciones de la imprenta de papel moneda llamada Ciccone.

Aunque la sentencia no estaba firme y fue apelada por la defensa de Boudou, en ese momento, los jueces decidieron encarcelarlo aduciendo que en libertad podría entorpecer la investigación. En diciembre, aprovechando la modificación del tribunal por el reemplazo de uno de sus integrantes, los abogados del ex vicepresidente presentaron un pedido para liberarlo y le fue concedido, siempre que no se alejase a más de 100 kilómetros de su hogar y utilizara una tobillera electrónica.

Pero el Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, apeló esa decisión y se espera que en las próximas horas sea detenido.

Boudou ya había estado detenido en 2017 por una causa por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, pero la Cámara Federal le otorgó la excarcelación.

El ex vicepresidente argentino entre 2011 y 2015 siempre ha negado las acusaciones en su contra en todas las investigaciones y, a pesar de haber sido condenado en esta causa, sostiene su inocencia.