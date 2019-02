¿Es hora de que el Real Madrid le diga adiós al brasileño Marcelo?

(CNN) — Cuando un jugador ha estado en un club por tanto tiempo, casi convirtiéndose en parte del mobiliario en el proceso, a menudo es difícil recordar los tiempos sin él.

Pero aunque decir adiós siempre es difícil, después de más de 300 apariciones y 20 grandes trofeos, se empieza a sentir como si el tiempo de Marcelo en el Real Madrid hubiera terminado.

MIRA: ¿Estaría Marcelo jugando los últimos partidos en el Real Madrid?

Ya no es la fuerza de ataque merodeadora que tantas veces enmascaró sus flaquezas defensivas. El lateral izquierdo brasileño, que se unió hace más de 12 años al equipo brasileño Fluminense, se ha convertido en un obstáculo más que una ayuda y una responsabilidad constante.

Aunque, debe decirse, él no es el único responsable de los resultados del equipo esta temporada, se siente como si cuando el Real Madrid gana es a pesar de que está en el once inicial, no por él.

Desafortunadamente, el Real Madrid ha ganado muy poco cuando el jugador de 30 años ha estado en el terreno de juego.

LEE: Marcelo lloró la partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid

En los últimos nueve partidos de La Liga Marcelo ha estado en la alineación inicial, el Madrid ha ganado una sola vez y ha perdido seis veces, incluyendo derrotas como local contra Levante, Real Sociedad y el Girona.

Sin embargo, para los ocho partidos de La Liga, el suplente de Marcelo, Sergio Reguilón, de 22 años, ha estado en el once inicial y el Real ha ganado todos los partidos.

Marcelo fue en gran parte culpable de la última derrota del Madrid, la sorpresiva caída del sábado 2-1 ante un Girona fuera de forma, perdiendo la disputa del balón antes Cristian Portu en el segundo palo y permitiendo al delantero dirigirse libremente al arco.

Fue una sentencia condenatoria de la actuación general de Marcelo el hecho de que pareciera más probable que el Girona anotara cuando atacaba por la izquierda del Real Madrid.

MIRA: Los memes de la vergonzosa derrota del Real Madrid frente al CSKA

Los dos goles de Girona significan que el Real Madrid concede un gol promedio cada 52 minutos con Marcelo en el equipo, en comparación con un gol cada 135 minutos cuando juega Reguilón.

El entrenador Santiago Solari defendió a Marcelo en su rueda de prensa posterior al partido, pero los rumores sugieren que es probable que el argentino haga de Reguilón su primera opción para el resto de la temporada.

La derrota dejó al Real Madrid nueve puntos por detrás de los líderes de la Liga, el Barcelona, y casi fuera de la carrera por el título de esta temporada.

Dado que la Copa del Rey y la Liga de Campeones ahora representan las únicas esperanzas reales del Real de ganar un trofeo esta temporada, ¿es seguro jugar contra Marcelo al regreso contra el Barcelona y el Ajax?

En defensa del brasileño, tiene que jugar junto a Sergio Ramos, posiblemente el defensor más errático en el nivel superior del juego.

El domingo, el español alcanzó un hito no deseado al convertirse en el primer jugador de la historia en recibir 20 tarjetas rojas en La Liga.

LEE: El Real Madrid sobrepasa al Manchester United y se convierte en el club más rico del mundo

Justo cuando el Madrid necesitaba tranquilidad mental de su capitán, se vio afectado en la segunda mitad por hacer una mano deliberada en el área penal y una patada indirecta agresiva y peligrosa.

El incidente ocurrió en la misma semana en que Ramos fue criticado por supuestamente haber forzado la tarjeta amarilla de manera deliberada contra el Ajax, para perderse el partido de vuelta y tener su pizarra disciplinaria limpia antes de los cuartos de final.

En total, fue la vigésimo quinta vez que fue expulsado de su carrera en el club.

Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de su punto de vista, Ramos solo se perderá el próximo partido del Real Madrid contra Levante, antes de regresar para El Clásico contra el Barcelona.

Si la forma en que el Real Madrid ha tratado a las leyendas en el pasado es algo por lo que hay que pasar, los días de Marcelo en el Bernabéu podrían estar contados.

En los últimos tiempos, Iker Casillas y Raúl –ambos más reverenciados entre los fanáticos merengues que Marcelo– estaban mucho más cerca de la cima de sus poderes que Marcelo cuando se les mostró la puerta.

Y con la Juventus supuestamente interesada en llevar a Marcelo a Turín, tal vez sería mejor para ambas partes poner fin a esta historia de amor de 12 años antes de que las cosas se tornen amargas.