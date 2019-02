Las frases más destacadas del discurso de Trump sobre Venezuela

(CNN Español) — El presidente Donald Trump criticó con severidad al presidente de Venezuela Nicolás Maduro por impedir que la ayuda humanitaria ingresara al país y lo acusó de ser un “títere cubano”.

Trump señaló que hay “camiones cargados” de ayuda humanitaria estancados en la frontera con Venezuela “esperando para ayudar a millones y millones de necesitados”.

Mira las frases más destacadas:

“Maduro no es un patriota venezolano, es un títere cubano”

Hoy le pido a cada miembro del régimen de Maduro que terminen esta pesadilla de pobreza, hambre y muerte para ustedes. Dejen libre a su gente. Liberen a su país. Ahora es el momento de que todos los patriotas venezolanos actúen juntos como una gente unida. Nada podría ser mejor para el futuro de Venezuela y nada podría ser mejor para el futuro de otra nación cautiva, Cuba, que el renacimiento de libertad y democracia en Venezuela.

“Óscar (Pérez) era un hombre increíble que no habrá muerto en vano”

“Años de socialismo han llevado a Venezuela a la ruina”

“La gente de Venezuela esta del lado de la democracia y EE.UU. esta del lado de ellos”.

Trump elogió a David Smolansky: “Era uno de los alcaldes más jóvenes cuando tuvo que huir de Venezuela”

“Desafortunadamente, el dictador Maduro ha bloqueado el ingreso de esta ayuda para salvar vidas al país. Preferiría ver a su gente morir de hambre en lugar de darles ayuda”.

“Venezuela le dio petróleo a Cuba y Cuba le dio a Venezuela un Estado policial”

“Buscamos una transición pacífica del poder pero todas las opciones son posibles”

“Hoy más de 50 países reconocen el gobierno correcto. No habrá ninguna vuelta… Los días del socialismo están contados no solamente en Venezuela, pero en Nicaragua y en Cuba también”

Casi el 90 por ciento de los venezolanos viven en la pobreza. En el 2018 la hiperinflación en Venezuela excedió un millón de porcentaje. Escasez de alimentos y medicamentos están en todo el país. El socialismo ha tomado este país que incluso las reservas amplias de petróleo ya no alcanzan.

“Un gobierno protegido por soldados cubanos y un ejército cubano. Maduro no es un patriota venezolano. Es un títere cubano (aplausos). Y recuerden que cientos de millones de dólares eran pagados a Cuba antes pero ya no porque ya no tienen esa riqueza. Así que las cosas cambian y cambian rápidamente”

“El fin del socialismo ha llegado en nuestro hemisferio y finalmente en muchos lugares del mundo. El día, Los días del socialismo, del comunismo están contados no solamente en Venezuela, pero en Nicaragua y en Cuba también”