Legisladores de Reino Unido: Facebook violó intencionalmente y con conocimiento las leyes de privacidad de datos

(CNNBusiness) — Legisladores británicos acusaron a Facebook de violar la privacidad de datos y las leyes de competencia en un informe sobre desinformación en redes sociales en el que también dijeron que el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, mostró “desprecio” hacia el Parlamento al no comparecer ante ese órgano legislativo.

El Comité de Medios Digitales, Cultura y Deportes del Reino Unido dijo en un informe, publicado el lunes, que un tesoro de correos electrónicos internos de Facebook reveló que la plataforma de medios sociales había violado “intencionalmente y con conocimiento” tanto la privacidad de datos como las leyes de competencia.

El caché de documentos revisados por el Comité, algunos de los cuales incluyen correspondencia entre Zuckerberg y ejecutivos de la compañía, provienen de una demanda presentada en California contra Facebook (FB). El Comité obtuvo los documentos a fines del año pasado de una pequeña compañía de aplicaciones llamada Six4Three que está detrás de la demanda.

Según el Comité, los documentos muestran que Facebook estaba “dispuesto a anular las configuraciones de privacidad de los usuarios para transferir datos” a los desarrolladores de aplicaciones. Los legisladores también afirman que los documentos muestran que la red social fue capaz de “matar de hambre” a algunos desarrolladores de datos y forzarlos a cerrar.

“A las compañías como Facebook no se les debe permitir comportarse como ‘gángsters digitales’ en el mundo en línea, considerándose a sí mismos por delante y más allá de la ley”, dice el informe.

En respuesta al informe, Facebook dijo que no había infringido las leyes de protección de datos o de competencia. Karim Palant, gerente de Políticas Públicas de Facebook en Reino Unido, dijo en un comunicado que la compañía “respalda una legislación eficaz sobre privacidad” y también está abierta a una “regulación significativa”.

Facebook dijo en diciembre que los documentos de la demanda del Six4Three habían sido “filtrados selectivamente” para decir “solo un lado de la historia”. CNN y otros medios de comunicación habían pedido a la corte de California que hiciera públicos los documentos.

Las acusaciones son el último dolor de cabeza para el gigante de las redes sociales, que ha sido sometido a un intenso escrutinio por parte de los legisladores en Estados Unidos y en todo el mundo tras una serie de escándalos de datos que incluyen a la compañía Cambridge Analytica.

Revisión necesaria

Aunque Facebook fue uno de los principales focos del informe, el Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte hizo varias recomendaciones sobre cómo combatir las noticias falsas y la desinformación.

El Comité dijo:

Las plataformas de medios sociales deben estar sujetas a un código ético obligatorio.

Un organismo independiente del Reino Unido debe supervisar las compañías tecnológicas y emprender acciones legales contra ellas.

Los reguladores antimonopolio deben realizar una “auditoría integral” del mercado publicitario en las redes sociales.

Los reguladores de Reino Unido deberían investigar si Facebook ha estado involucrado en prácticas anticompetitivas.

El Gobierno debería examinar las recientes elecciones en busca de pruebas de manipulación de votantes.

La investigación del Comité duró 18 meses y contó con casi dos docenas de sesiones orales de prueba, incluida una audiencia especial en Washington y un “gran comité internacional” al que asistieron representantes de nueve países. El informe final tiene más de 100 páginas.

“No se debe permitir que las grandes compañías tecnológicas se expandan de manera exponencial, sin limitaciones ni supervisión legal adecuada”, dice el informe. “Solo los gobiernos y la ley son lo suficientemente poderosos como para contenerlos”.

Objetivo: Facebook

El informe criticó duramente a Facebook y Zuckerberg, quienes repetidamente se negaron a comparecer ante el Comité, el año pasado, a pesar de las numerosas solicitudes.

“La estructura de gestión de Facebook es opaca para quienes están fuera del negocio y esto parece estar diseñado para ocultar el conocimiento y la responsabilidad de decisiones específicas”, agrega el reporte. “Facebook utilizó la estrategia de enviar testigos que, según dijeron, eran los representantes más adecuados, pero que no habían sido informados adecuadamente sobre cuestiones cruciales y no podían o no respondieron a muchas de nuestras preguntas”.

Los autores del informe dijeron que “no tenían dudas de que esta fuera una estrategia deliberada”.

Damian Collins, presidente del Comité, dijo en un comunicado que Zuckerberg “continuamente no muestra los niveles de liderazgo y responsabilidad personal que deberían esperar de alguien que se encuentra en la cima de una de las compañías más grandes del mundo”.

Las autoridades británicas dictaminaron el año pasado que Facebook rompió la ley británica al no proteger los datos de los usuarios y al no contarle a millones de personas cómo Cambridge Analytica recopiló su información para usarla en campañas políticas.

La respuesta de Facebook

Palant, el administrador de Políticas Públicas de Facebook, dijo que la compañía comparte las “preocupaciones sobre noticias falsas y la integridad electoral” y que ha hecho “una contribución significativa a su investigación” respondiendo más de 700 preguntas.

Palant también destacó los “cambios sustanciales” a los estándares de publicidad política que la compañía ha emprendido.

“Ningún otro canal de publicidad política es tan transparente y ofrece las herramientas que nosotros tenemos”, dijo Palant.

“Hemos triplicado, a 30.000 personas, el tamaño del equipo que trabaja para detectar y proteger a los usuarios de contenido inadecuado e invertimos mucho en aprendizaje automático, inteligencia artificial y tecnología de visión por computadora para ayudar a prevenir este tipo de abuso”.