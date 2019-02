Yalitza Aparicio se toma los medios internacionales

1 de 12 | Yalitza Aparicio habla con los medios de comunicación en Ciudad de México, el 21 de noviembre de 2018, en la Cineteca Nacional de la capital mexicana, durante la promoción de la película 'Roma', del mexicano Alfonso Cuarón. (Crédito: Victor Chavez/Getty Images for NETFLIX) 2 de 12 | En diciembre de 2018, la mexicana llegó a Los Ángeles para la premiere de Roma en el Egyptian Theater en Hollywood. (ROBYN BECK/AFP/Getty Images) 3 de 12 | Aparicio también llegó a Beverly Hills, el 4 de febrero de 2019, para un evento con el medio The Hollywood Reporter, tras conocerse su nominación a los Premios Oscar en la categoría Mejor actriz. (Crédito: Amy Sussman/Getty Images) 4 de 12 | Con un vestido rojo satín Aparicio llegó a la alfombra roja de los premios Bafta el 10 de febrero de 2019. (Crédito: Getty Images). 5 de 12 | La actriz mexicana fue invitada del IMDb Studio, presentado por Land Rover, en el Festival de Cine Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, el 9 de septiembre. (Crédito: Rich Polk/Getty Images for IMDb) 6 de 12 | Yalitzia Aparicio y Alfonso Cuarón estuvieron en el Festival de Cine de Venecia en Sala Casino, el 30 de agosto de 2018, promocionando la película "Roma". (Crédito: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Netflix) 7 de 12 | La actriz originaria de Oaxaca estuvo acompañada de sus padres durante la alfombra roja de Roma en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el Teatro Ocampo, el 23 de octubre de 2018. (Crédito: Victor Chavez/Getty Images) 8 de 12 | Los titulares de los medios más importantes del mundo, como The New York Times, centraron su atención en Aparicio luego de que fuera nominada al premio Oscar de la Academia. (Crédito: NYTimes.com). 9 de 12 | Yalitza Aparicio posó para la revista W frente a la valla fronteriza en Tijuana, en la frontera con EE.UU. 10 de 12 | El diario El País de España hizo un perfil de la oaxaqueña mostrando sus orígenes rurales y el salto que dio a Hollywood gracias a Cuarón. (Crédito: El País de España). 11 de 12 | La revista Variety en su portal web habló de los retos de Aparicio de interpretar la niñera de la vida real de Cuarón, en quien está inspirada la película. (Crédito: Variety.com). 12 de 12 | Aparicio fue seleccionada como una de las actrices jóvenes que están "marcando el camino para un mejor mañana" en Teen Vogue.

(CNN Español) — La actriz mexicana Yalitza Aparicio es una de las revelaciones para los premios Oscar de la Academia 2019. Con su papel protagónico en la película inspirada en la vida del mexicano director Alfonso Cuarón, Aparicio ha ganado gran notoriedad por ser la primera actriz indígena mexicana en ser nominada a los Oscar.

Desde que la película fue estrenada hacia finales de 2018 en Netflix, los medios de comunicación han puesto su atención en esta profesora oaxaqueña que se lanzó a la fama con el papel inspirado en la niñera de Cuarón en los años setenta en un barrio de clase media en Ciudad de México.

Aparicio ha sido protagonista de portadas de importantes medios de comunicación como The New York Times, Time, The Washington Post, El País de España, y ha sido destacada por medios como CNN y la BBC, que han hablado no solo de la nominación al Oscar, sino de su salto para codearse con las estrellas de cine más importantes del mundo, recorriendo las alfombras rojas de premiaciones internacionales en las que Roma ha cosechado triunfos.

Pero Aparicio también ha sido víctima de críticas, como las más recientes por parte de un actor mexicano de telenovelas, que la insultó.

“Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”, dijo Aparicio esta semana luego de enterarse de los insultos del actor Sergio Goyri en una grabación que se volvió viral.

Aparicio está nominada al premio Oscar como mejor actriz principal por su primera película.