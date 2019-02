Axel Kuschevatzky: “Roma es la candidata indiscutible para llevarse el Oscar como mejor película extranjera”

(CNN Español) — Se acerca la noche más importante del cine, la entrega 91ª de los Premios Oscar en la noche del domingo 24 de febrero desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. En Latinoamérica la transmisión dará inicio con el paso de las celebridades por la alfombra roja, lugar en el que Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky entrevistarán a los distintos invitados en vivo por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 5.30 p.m. (MEX) / 6:30p.m. (COL) / 7:30 p.m. (VZLA) / 8:30 p.m. (ARG/CHI).

“Roma” y “The Favourite” son las cintas que llegan con el mayor número de nominaciones (10) y aparecen como las principales candidatas a tener una importante cosecha de estatuillas doradas.

Las otras películas que tienen varias postulaciones son “Vice” (8), “A Star is Born” (8) y “Black Panther” (7).

La cinta del director mexicano Alfonso Cuarón llega, además, como la primera película latinoamericana en postular a la categoría de Mejor Película y como la producción latina que más nominaciones ha recibido en la historia de los premios de la Academia.

“Roma” compite en las categorías de mejor película, mejor película extranjera, mejor dirección, mejor actriz (Yalitza Aparicio), mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), mejor guión original, mejor cinematografía, mejor dirección de arte, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido.

Conversamos con Kuschevatzky, ganador del premio Oscar en 2009 en la categoría de mejor cinta extranjera’ por la cinta “El secreto de sus ojos” sobre las posibilidades de que “Roma”, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira

Zona Pop: ¿Cómo ves las posibilidades de “Roma”, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira ganen en las categorías de mejor película extranjera, mejor película, mejor actriz principal y mejor actriz de reparto?

Axel Kuschevatzky: “Roma es la candidata natural, lógica e indiscutible para llevarse la estatuilla en la categoría de mejor película extranjera. Creo que es muy posible que Cuarón se lleve el Oscar a mejor director. La categoría de mejor película es más complicada, es más difícil de anticipar porque la composición de miembros de la Academia tiende a ser más anglosajón y se les está pidiendo a ellos que voten por una película en otro idioma es más difícil. No estamos diciendo que Roma que no pueda ganar, pero no me sorprendería que otra película se lleve la categoría de mejor película. Creo que Yalitza la tienen complicada en sus categorías, en el caso de Yalitza, Glenn Close es la gran candidata a mejor actriz y en el caso de Marina, hay que recordar que los votantes de la Academia, son actores en su mayoría afiliados al sindicatos de actores y ni ella ni Yalitza no lo son y eso les puede jugar en contra. Hay que reconocer que Marina es la gran sorpresa en su categoría, su actuación es fabulosa y nadie pensó que podría salir nominada”.

Zona Pop: ¿Arrasará una cinta con todos los premios?

Kuschevatzky: “Yo creo que este año va a estar muy repartido. No será uno de esos años en la que una sola cinta se lleva casi todas las estatuillas doradas, no creo que ocurra, obviamente “The Favourite” y “Roma” que tienen 10 nominaciones, tienen más oportunidades, pero más allá de eso, no habrá un ganador absoluto, ni siquiera el que acumule más premios va a ser llegar al punto de tener más premios que la que quede en segundo lugar”.

Zona Pop: ¿Qué recuerdos te trae cada ceremonia de los Oscar?

Kuschevatzky: “En realidad va variando, todos los años son diferentes. Es algo impresionante. Los Oscar son el final de la temporada de premios, la venimos palpitando con todas las entregas de premios. Es la culminación de meses de preparación. La emoción es grande. Las dos veces que más me han dejado huella fueron las dos veces en que tuve cintas en competencia y el año en que ‘El Secreto de sus ojos’ se coronó como la ganadora fue muy especial. En el primer año que estuve ahí, me pellizcaba para darme cuenta que estaba ahí” .

No te pierdas la entrega 91ª de los Academy Awards la noche del domingo 24 de febrero desde el Dolby Theatre en Los Ángeles, California en vivo por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 5.30 p.m. (MEX) / 6:30p.m. (COL) / 7:30 p.m. (VZLA) / 8:30 p.m. (ARG/CHI).

Lista completa de nominados al Oscar®:

Mejor actor principal

CHRISTIAN BALE – Vice

BRADLEY COOPER – A Star is Born

WILLEM DAFOE – At Eternity’s Gate

RAMI MALEK – Bohemian Rhapsody

VIGGO MORTENSEN – Green Book

Mejor actor de reparto

MAHERSHALA ALI – Green Book

ADAM DRIVER – BlacKkKlansman

SAM ELLIOTT – A Star is Born

RICHAR E. GRANT – Can You Ever Forgive Me?

SAM ROCKWELL – Vice

Mejor actriz principal

YALITZA APARICIO – Roma

GLENN CLOSE – The Wife

OLIVIA COLMAN – The Favourite

LADY GAGA – A Star is Born

MELISSA McCARTHY – Can You Ever Forgive Me?

Mejor actriz de reparto

AMY ADAMS – Vice

MARINA DE TAVIRA – Roma

REGINA KING – If Beale Street Could Talk

EMMA STONE – The Favourite

RACHEL WEISZ – The Favourite

Mejor director

BLAKkKLANSMAN – Spike Lee

COL WAR – Pawel Pawlikowski

THE FAVOURITE – Yorgos Lanthimos

ROMA – Alfonso Cuarón

VICE – Adam McKay

Mejor película

BLACK PHANTER

BLACKkKLANSMAN

BOHEMIAN RHAPSODY

THE FAVOURITE

GREEN BOOK

ROMA

A STAR IS BORN

VICE

Mejor película animada

INCREDIBLES 2

ISLE OF DOGS

MIRAI

RALPH BREAKS THE INTERNET

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

Mejor cinematografía

COLD WAR – Lukasz Zal

THE FAVOURITE – Robby Ryan

NEVER LOOK AWAY – Caleb Deschanel

ROMA – Alfonso Cuarón

A STAR IS BORN – Matthew Libatique

Mejor diseño de vestaurio

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS – Mary Zophres

BLACK PANTHER – Ruth Carter

THE FAVOURITE – Sandy Powell

MARY POPPINS RETURNS – Sundy Powell

MARY QUEEN OF SCOTS – Alexandra Byrne

Mejor documental

FREE SOLO

HALE COUNTY THIS MORNING, THIS EVENING

MINDING THE GAP

OF FATHERS AND SONS

RBG

Mejor corto documental

BLACK SHEEP

END GAME

LIFEBOAT

A NIGHT AT THE GARDEN

PERIOD, END OF SENTENCE

Mejor edición

BLACKkKLANSMAN – Barry Alexander Brown

BOHEMIAN RHAPSODY – John Ottman

THE FAVOURITE – Yorgos Mavropsaridis

GREEN BOOK – Patrick J. Don Vito

VICE – Han Corwin

Mejor película extranjera

CAPERNAUM – Lebanon

COLD WAR – Poland

NEVEL LOOK AWAY – Germany

ROMA – México

SHOPLIFTERS – Japan

Mejor maquillaje y vestuario

BORDER

MARY QUEEN OF SCOTS

VICE

Mejor banda sonora

BLACK PANTHER – Ludwig Goransson

BLAKkKLANSMAN – Terence Blanchard

IF BEALE STREET COULD TALK – Nicholas Britell

ISLE OF DOGS – Alexandre Desplat

MARY POPPINS RETURNS – Marc Shaiman

Mejor canción original

ALL THE STARS, from Black Panther – Music by Mark Spears, Kendrick Lamar Duckworth and Anthony Tiffith; Lyric by Kendrick Lamar Duckworth, Anthony Tiffith and Solana Rowe

I’LL FIGHT, from RBG – Music and Lyric by Diane Warren

THE PLACE WHERE LOST THINGS GO, from Mary Poppins Returns – Music by Marc Shaiman; Lyric by Scott Wittman and Marc Shaiman

SHALLOW, from A Star is Born – Music and Lyric by Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt

WHEN A COWBOY TRADES HIS SPURS FOR WINGS, from The Ballad of Buster Scruggs – Music and Lyric by David Rawlings and Gillian Welch

Mejor producción de diseño

BLACK PANTHER

THE FAVOURITE

FIRST MAN

MARY POPPINS RETURNS

ROMA

Mejor corto animado

ANIMAL BEHAVIOUR

BAO

LATE AFTERNOON

ONE SMALL STEP

WEEKENDS

Mejor corto

DETAINMENT

FAUVE

MARGUERITE

MOTHER

SKIN

Mejor edición de sonido

BLACK PANTHER

BOHEMIAN RHAPSODY

FIRST MAN

A QUIET PLACE

ROMA

Mejor mezcla de sonido

BLACK PANTHER

BOHEMIAN RHAPSODY

FIRST MAN

ROMA

A STAR IS BORN

Mejores efectos visuales

AVENGERS: INFINITY WAR

CHRISTOPHER ROBIN

FIRST MAN

READY PLAYER ONE

SOLO: A STAR WARS STORY

Mejor guión adaptado

THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS – Joel Coen & Ethan Coen

BLAKkKLANSMAN – Charlie Wachtel & David Rabinowitz and Kevin Willmott & Spike Lee

CAN YOU EVER FORGIVE ME? – Nicole Holofcener and Jeff Whitty

IF A BEALE STREET COULD TALK – Barry Jenkins

A STAR IS BORN – Eric Roth and Bradley Cooper & Will Fetters

Mejor guión original

THE FAVOURITE – Deborah Davis and Tony McNamara

FIRST REFORMED – Paul Schrader

GREEN BOOK – Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

ROMA – Alfonso Cuarón

VICE – Adam McKay