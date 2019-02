Lo que sabemos sobre la investigación por prostitución a Robert Kraft, dueño de los New England Patriots

(CNN) — Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, ha sido acusado como parte de una investigación de un mes de duración sobre tráfico sexual que se centró en varios spas y salones de masajes de la Florida sospechosos de ser utilizados para prostitución.

Kraft se enfrenta a dos cargos de solicitar la prostitución de otra persona, incluido un cargo por una presunto delito cometido el 20 de enero, el día en que sus Patriots jugaron en el Juego de Campeonato de la AFC. Él niega las acusaciones.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el caso:

¿Qué sabemos sobre su viaje, los días en que supuestamente visitó el spa?

Viernes 18 de enero

De acuerdo con el sitio de seguimiento de vuelos ADS-B Exchange, el jet Gulfstream G650ER 2015 de Kraft, pintado de rojo, blanco y azul, vuela desde Bedford, Massachusetts, al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en el sur de la Florida. Kraft tiene una residencia en Palm Beach.

Sábado 19 de enero

Alrededor de las 4:45 pm ET, Kraft va al spa Orchids of Asia Day en Jupiter, según la policía. Permanece ahí unos 40 minutos y paga por un acto sexual que fue grabado en una cámara de vigilancia, dice la declaración jurada de causa probable.

Domingo 20 de enero

A las 10:59 am ET, Kraft regresa al spa, según la declaración jurada. Otro acto sexual pagado es captado por la cámara, dice la policía, y Kraft abandona el spa 14 minutos después de su llegada.

Alrededor de las 2 pm ET, el avión de Kraft despega de Palm Beach y aterriza en el aeropuerto Charles B. Wheeler en Kansas City aproximadamente a las 3:25 pm hora local (4:25 pm ET), según los datos de vuelo.

A las 5:40 pm hora local (6:40 pm ET), el Juego de Campeonato de la AFC entre los Patriots y los Kansas Chiefs está programado para comenzar en el estadio Arrowhead en Kansas City. Los Patriots ganan y avanzan al Super Bowl.

Alrededor de las 10:30 pm hora local (11:30 pm ET), el avión de Kraft sale de Kansas City y vuela a Bedford, donde aterriza aproximadamente a la 1:30 am ET, según los datos de vuelo.

¿Cuál ha sido la respuesta de Kraft?

Un portavoz de Kraft dijo: “Negamos categóricamente que el señor Kraft haya participado en una actividad ilegal. Debido a que es un asunto judicial, no comentaremos más”.

¿Cuál es la posible pena en caso de condena?

Según la ley de Florida, el cargo de solicitar la prostitución de otra persona es un delito menor de primer grado.

En caso de condena, se le puede castigar con hasta un año de cárcel, una multa civil de 5.000 dólares y 100 horas de servicio comunitario y un programa educativo obligatorio sobre los efectos negativos de la prostitución y la trata de personas.

¿Cómo es el interior del spa?

Un inspector del departamento de salud del estado informó que el spa en Jupiter tenía dos habitaciones con camas, sábanas y almohadas, según una declaración jurada. También había aparadores que contenían medicamentos y ropa, así como un refrigerador con alimentos y condimentos, dijo.

Como prueba adicional de que el spa era un establecimiento de sexo, una revisión de un contenedor de basura detrás del spa descubrió un libro de contabilidad hecho trizas, recibos de tarjetas de crédito y servilletas empapadas con semen, según la declaración jurada.

El sheriff del condado de Martin, William Snyder, dijo que parece que había mujeres viviendo en el spa. Ellas cocinaban en los escalones traseros del spa y dormían en las mesas de masaje, dijo.

Las mujeres no tenían acceso a transporte y eran trasladadas de un lugar a otro, con un promedio de hasta ocho clientes por día, dijo. Trabajaban hasta altas horas de la noche sin días libres, dijo el sheriff.

Vigilancia adicional mostró que una clientela compuesta exclusivamente por hombres permanecía durante breves períodos de tiempo. La policía también realizó paradas de tráfico a clientes que salían del negocio, quienes confirmaron que no eran clientes de los servicios que el spa anunciaba, según la declaración jurada.

¿Qué evidencia tiene la policía?

El 17 de enero, un equipo de vigilancia encubierto se instaló en el spa como parte de la investigación, según la declaración jurada.

El 19 de enero, las cámaras muestran que Kraft visitó el spa y pagó los servicios en efectivo en la recepción, luego lo llevaron a una sala de masajes, se desnudó y se acostó en una cama de masajes, según la declaración jurada. En el video puede verse a una empleada manipulando los genitales de Kraft y luego limpiándolos con una toalla, según la declaración jurada.

Kraft salió de las instalaciones y se subió en un Bentley blanco; luego la policía realizó una parada de tránsito al vehículo y confirmó su identificación, afirma la declaración jurada.

El 20 de enero, Kraft fue de nuevo al spa, dice la declaración jurada. El video lo muestra acostado desnudo en una cama y una mujer manipulando sus genitales y luego usando una toalla para limpiar cerca de sus genitales, dice la declaración jurada. Según el documento, Kraft le dio un billete de 100 dólares más al menos otro billete no identificado y salió de la habitación a las 11:13 am.

¿Han sido acusadas otras personas?

Hasta 200 sospechosos han sido o serán arrestados y las autoridades han incautado al menos 2 millones de dólares en activos, dijo el sheriff Snyder. Dijo que la investigación era “la punta de la punta del iceberg”.

¿Se presentarán otros cargos?

Dave Aronberg, fiscal estatal del condado de Palm Beach, dijo que no se habían presentado cargos de trata de personas en ninguno de los casos, pero eso podría cambiar en el futuro, según lo que los investigadores encuentren.

Chuck Johnston, Eliott C. McLaughlin y Aaron Cooper de CNN contribuyeron con este informe.