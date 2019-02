Trump llega a Vietnam para la segunda cumbre con Kim de Corea del Norte

(CNN) — El presidente de EE.UU., Donald Trump, llega a Vietnam para la segunda cumbre con Kim Jong-un de Corea del Norte.



El Air Force One aterrizó en el aeropuerto de Hanoi justo antes de las 9 p.m. ET (9 a.m. hora local) después de un viaje de casi un día desde Washington. Kim había llegado a la capital vietnamita antes.

Se espera que Trump participe en una ceremonia formal de llegada al aeropuerto antes de viajar a su hotel. No se espera que vea a Kim hasta el miércoles por la noche, cuando se reunirán para una pequeña cena.

Trump se reunirá con funcionarios vietnamitas a primera hora del miércoles.