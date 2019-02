5 cosas que debes saber este 28 de febrero: La audiencia de Cohen, los planes de Guaidó y el desaire a Arreaza

Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, lo llamó “racista, estafador y tramposo”. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se reunirá el jueves con Jair Bolsonaro en Brasil. Además, un hombre olvidó un jarrón de Picasso en un tren en Alemania. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Cohen testifica sobre la presunta participación de Trump en pagos secretos a mujeres

Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump, testificó detalladamente ante congresistas sobre la supuesta participación del presidente de EE.UU. en los pagos de dinero a varias mujeres, y dijo que Trump sabía de la filtración de correos del Comité Nacional Demócrata. “Mi lealtad con Trump me costó todo”, dijo Cohen al cierre de su segundo día de audiencias, el miércoles. El congresista demócrata Elijah Cummings, presidente de la Comisión de Auditoría de la Cámara de Representantes, dijo que cree en Michael Cohen y que basado en su testimonio “parece” que Trump cometió un crimen.

2. Lo que sabemos de la crisis Pakistán-India

El conflicto entre Pakistán y la India a lo largo de la frontera común se ha intensificado en días recientes, lo que culminó en ataques transfronterizos. Pakistán dice que su fuerza aérea derribó dos aviones de combate indios sobre la disputada región fronteriza de Cachemira, en una escalada significativa de la crisis entre las dos potencias con armas nucleares. Recordemos que Cachemira ha sido duramente disputada por ambos países después de la partición de las dos naciones en 1947, lo que llevó a tres guerras y numerosas escaramuzas. La violencia separatista ha matado a más de 47.000 personas desde 1989, aunque esta cifra no incluye a las personas que han desaparecido debido al conflicto. Esto es lo último que ha ocurrido.

3. Los planes de Guaidó y el desaire al canciller Arreaza

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y quien es reconocido por unos 50 países como presidente interino de la nación, se reunirá el jueves en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro, confirmó el portavoz del mandatario brasileño. Además, mientras el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, iniciaba su discurso en Naciones Unidas este miércoles, los representantes ante la ONU de los países del Grupo de Lima abandonaron el recinto como una forma de protesta y para dejar claro que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro ni a sus representantes –mira el momento en video–.

4. La reunión entre Trump y Kim Jong Un concluye sin acuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se reunieron por segunda ocasión, pero las conversaciones en Vietnam terminaron antes de lo previsto y sin la firma de ningún acuerdo conjunto, dijo la Casa Blanca. En una conferencia de prensa tras la reunión, Trump dijo que Kim se ofreció a tomar algunos pasos rumbo al desmantelamiento de su programa nuclear, pero no los suficientes como para justificar el fin de las sanciones impuestas a Corea del Norte. “Hay veces que te tienes que marchar”, dijo Trump a reporteros. “Esta fue una de esas veces”.

5. Brexit: en menos de 30 días, el caos en Reino Unido empeorará

En los 32 meses transcurridos desde que los votantes del Reino Unido tomaron la decisión de abandonar la Unión Europea, la política del país ha cambiado radicalmente. La cuestión sobre el brexit se convirtió en el problema más importante que enfrenta la nación, trascendiendo a las históricas divisiones demográficas. Sea cual sea el resultado de las maquinaciones políticas de la próxima semana —que no haya acuerdo, ratificación del acuerdo del gobierno, un retraso, un segundo referendo, una elección general— en algún momento, el vendaje que ha mantenido cerradas estas heridas tendrá que salir. Esa venda está representada en la figura de la primera ministra Theresa May. Desde el referendo, ha sido de interés para todos los partidos políticos mantener a la primera ministra en su lugar. Pero una vez que el brexit ocurra, o no ocurra, en menos de un mes, según sea el caso, la batalla comenzará sobre qué tipo de país será Gran Bretaña.

A la hora del café

Estas son las 5 mejores playas del mundo, según TripAdvisor

Si tu cuerpo desea sol, arena y aguas cálidas, esta es la lista que debes ver. TripAdvisor recopiló, gracias a sus usuarios, las cinco mejores playas del mundo que debes visitar este 2019.

Hombre olvida jarrón de Picasso en un tren

Un hombre de 76 años olvidó su preciado cargamento en una gran bolsa de compras cuando cambió de tren a mitad del viaje, en Alemania. La policía lo está buscando.

Un condado de Wyoming abrirá una escuela para atender a un solo estudiante

La ley estatal de Wyoming requiere una escuela en el lugar para estudiantes aislados que no pueden viajar a otra escuela cercana. Es la segunda escuela de un solo estudiante en el condado de Albany.

Nuevas fotos de Júpiter parecen obras de Van Gogh

La sonda espacial Juno tomó la foto a 12.800 km de las cimas de las nubes durante su vuelo número 18 cercano a Júpiter el 12 de febrero.

La cifra del día

US$ 3 millones

El costo de los prototipos de muro fronterizo que empezaron a ser derribados este miércoles en el área de San Diego, despejando el camino para otro proyecto de construcción.

La cita del día

“Es racista, estafador y tramposo”.

Michael Cohen, ex abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al hablar sobre su ex cliente ante los miembros de la Comisión de Auditoría de la Cámara.

Y para terminar…

Los memes de la eliminación del Real Madrid a manos del Barcelona

Los usuarios en redes sociales no dejaron pasar la oportunidad con los memes. Muchas de las burlas se enfocaron en la mala puntería de Vinícius Júnior.