5 cosas que debes saber este 1 de marzo: El regreso de Guaidó a Venezuela y la diplomacia en la ONU

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por más de 50 países como presidente interino, dice que regresará a su país el lunes. Además, tenemos una evaluación sobre qué ha hecho la administración del presidente Trump frente a los programas nucleares de Corea del Norte, Irán, Arabia Saudita, Rusia y la situación de tensión entre Pakistán e India. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. El regreso de Guaidó a Venezuela y la diplomacia en la ONU

Mientras más de 500 militares venezolanos han dejado sus puestos y han cruzado a Colombia, según datos de Migración de ese país, Juan Guaidó, líder de la oposición y reconocido como presidente interino por más de 50 países, dijo el jueves que regresará a Venezuela el lunes, a pesar de las amenazas que denunció existen contra él y su familia. Además, anunció su viaje a Paraguay este viernes, donde tiene programado reunirse con el presidente Mario Abdo Benítez. Y el presidente Lenín Moreno lo invitó a que visite Ecuador.

Por otro lado, Rusia y China, en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, vetaron una resolución propuesta por EE.UU. sobre Venezuela en la que se pedía convocar elecciones presidenciales y la entrega de la ayuda humanitaria, sin trabas. Por su parte, Estados Unidos, junto a Gran Bretaña y Francia, vetaron el proyecto de resolución rival propuesto por Rusia que advierte sobre la amenaza de interferencia externa en un país miembro de la ONU.

2. El mundo es menos seguro después de tres años de Trump

David A. Andelman, director ejecutivo de The RedLines Project y colaborador de CNN, afirma en una columna de opinión, a propósito de las imágenes del presidente Donald Trump reunido con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un —que aparecieron en todos los periódicos y pantallas de televisión esta semana— que “parece ser un buen momento para evaluar cuán menos seguro está el mundo en el tercer año de la presidencia de Trump”. Andelman hace una evaluación sobre lo que ha hecho la administración Trump frente a los programas nucleares de Corea del Norte, Irán, Arabia Saudita, Rusia y la situación de tensión entre Pakistán e India.

3. Cachemira, en manos de dos líderes populistas con agendas políticas

Cuando dos populistas van a la guerra, hay muchas posibilidades de que su gente sufra más que ellos. Esto es a lo que se enfrentan los líderes políticos Imran Khan, en Pakistán y Narendra Modi, del Partido Nacionalista Hindú Bharatiya Janata Party (BJP) en India. Para evitar escalar la tensión actual, los dos primeros ministros de ambas potencias nucleares deberán confrontar la poderosa atracción de las rivalidades históricas y la desconfianza, junto con las necesidades más inmediatas de sus propias carreras políticas. Esta es su historia de tensiones y el panorama de su situación actual.

4. Netanyahu será acusado de soborno, fraude y abuso de confianza

Benjamin Netanyahu, será acusado de soborno, fraude y abuso de confianza a raíz de tres investigaciones de corrupción separadas, y queda a la espera de una audiencia, según una fuente con conocimiento directo de la decisión del fiscal general de Israel, en lo que supone un gran golpe para el primer ministro de Israel, cuando busca un quinto mandato en el cargo. Netanyahu ha negado repetidamente cualquier delito, volvió a negarlo el miércoles por la noche cuando, después de un día de especulación en los medios de comunicación israelíes, se emitió una declaración en su nombre en la que calificaba la posibilidad de un posible cargo de soborno como “ridículo”.

5. ¿Cómo la red 5G mejorará nuestras vidas?

En medio de las 100.000 personas que se reunieron en Barcelona esta semana para el Mobile World Congress, la conferencia anual de la industria, la red móvil de próxima generación tomó el centro del escenario. “5G va a tener un impacto masivo en la vida de las personas”, afirma Laila Worrell, presidenta ejecutiva de Altran North America, una compañía de ingeniería de alta tecnología. Los autos autónomos, con una red 5G, podrían convertirse en realidad, y hasta la salud de las colmenas de las abejas podrá ser vigilada con su implementación.

Lady Gaga da detalles de su íntima presentación junto a Bradley Cooper

La cantante y ganadora del Oscar habló con Jimmy Kimmel en su programa de la cadena ABC sobre los rumores en las redes sociales tras la íntima presentación que ella y Bradley Cooper hicieron de “Shallow”, uno de los temas insignia de “A Star is Born” (Nace una Estrella).

Los róvers buscan vida en desierto de Chile en preparación para Marte

Un estudio muestra cómo experimentos en el desierto de Atacama, en Chile, permitirán ajustar las misiones de los róvers en Marte para buscar pistas de vida.

Pintura perdida de Caravaggio podría recaudar 171 millones de dólares en una subasta

Cinco años después de ser descubierta en un ático en Toulouse, Francia, esta pintura podría llegar los 171 millones de dólares.

¿Por qué Nintendo sigue volviendo a clásicos como Pokémon?

Nintendo anunció el lanzamiento de dos nuevos juegos de Pokémon en su consola Switch: Pokémon Sword y Pokémon Shield. ¿Por qué lo hizo?

¿Por qué las Islas Feroe cerrarán para los turistas?

Las Islas Feroe han ideado una forma innovadora de cuidar su hogar y recibir a los visitantes al mismo tiempo.

US$ 60.000

El precio que pagó Stewart Rahr, un multimillonario farmacéutico, por un retrato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La ayuda ha llegado desde todos los continentes y eso demuestra que el mundo entero oyó nuestro mensaje”.

Los organizadores del concierto Venezuela Aid Live, que se realizó el 22 de febrero para recaudar ayuda humanitaria para los venezolanos.

Imágenes creadas con inteligencia artificial

Un sitio en internet llamado This Person Does not Exist, o Esta persona no existe, utiliza la inteligencia artificial para crear imágenes de personas y cosas que no existen.