(CNN) — La NASA cumplió 60 años el año pasado y celebrará el 50 aniversario del aterrizaje lunar en julio.

Algo que une estas décadas de descubrimientos científicos y misiones intrépidas son las sorprendentes fotografías que la agencia ha distribuido, de forma gratuita y en abundancia, como parte de su misión.

Unas 400 de las mejores, incluida una selección de imágenes menos conocidas, se han recopilado en el libro Archivos de la NASA: 60 años en el espacio, una celebración visual de la NASA desde su inicio hasta su futuro cercano.

Pero la NASA inicialmente no tuvo la intención de mantener un registro visual tan amplio y extenso, según el autor y editor del libro, Piers Bizony.

“La fotografía no fue realmente una de las primeras prioridades”, dijo en una entrevista telefónica. “Incluso hubo una primera propuesta para que la primera cápsula que transportaba humanos, la Mercury, no tuviera ninguna ventana. Fueron los astronautas quienes comenzaron a llevar cámaras Hasselblad con ellos para ver qué obtendrían.

“La NASA realmente no había planeado esto, pero se dieron cuenta de que las imágenes eran una parte muy importante del mensaje”, agregó, “y que la gente en la Tierra quería ver lo que estaba pasando allí”.

Las cámaras del fabricante sueco Hasselblad se usaron en varias misiones históricas de la NASA, incluido el Apollo 11, el aterrizaje lunar. Curiosamente, la mayoría de las fotografías de esa misión, incluida la más icónica, no mostraban al primer hombre en la Luna, Neil Armstrong, sino al segundo, Buzz Aldrin.

“Resulta que Armstrong sostiene la cámara la mayor parte del tiempo”, dijo Bizony. “Entonces, aunque Buzz Aldrin no tuvo la satisfacción de ser el primer hombre en la Luna, es su imagen la que representa ese gran logro”.

El Telescopio Espacial Hubble ha sido otra fuente de imágenes asombrosas, aunque cuando se lanzó por primera vez en 1990, las fotografías iniciales enviadas fueron borrosas debido a una falla en el espejo principal (se reparó después de tres años de una misión especial de 11 días).

El sucesor del Hubble, el Telescopio Espacial James Webb, está programado para ser lanzado en 2021, luego de varios retrasos.

“James Webb operará a una gran distancia de la Tierra, y no será fácil, si es posible, para que los astronautas lo sirvan si algo sale mal”, dijo Bizony. “Es por eso que todo el mundo está siendo tan cauto al ponerlo en orden antes de que se lance”.

James Webb será mucho más poderoso que Hubble (y su lente primario, mucho más grande), representando los avances tecnológicos de casi tres décadas. Con el tiempo, la tecnología de imagen utilizada en las sondas y telescopios de la NASA ha mejorado enormemente, aunque la naturaleza de la exploración espacial significa que la agencia a menudo se basa en equipos obsoletos.

“Incluso la sonda espacial de la NASA de más alta tecnología está utilizando tecnología de hace 10 años, porque se necesitan 10 años para desarrollar y construir un programa espacial complejo”, dijo Bizony.

“Pero dicho esto, hemos pasado de los primeros días de imágenes en blanco y negro, con pocos píxeles de resolución, a las imágenes de resolución ultraalta que obtenemos de la superficie de Marte.

“Puedes ver el progreso que se ha hecho, y es asombroso lo claras que son las imágenes. Es casi como si Marte estuviera a la vuelta de la esquina”.

La NASA no ha lanzado un programa capaz de realizar vuelos espaciales tripulados desde el retiro de su flota del Transbordador espacial en 2011. Los viajes desde y hacia la Estación Espacial Internacional han sido operados por Rusia utilizando la nave espacial Soyuz de ese país.

“La NASA no está segura de su dirección futura”, dijo Bizony. “Han intentado hablar sobre ir a Marte y poner humanos en Marte durante mucho tiempo. Pero la verdad es que eso no es posible en la generación actual, porque no sabemos realmente cómo resolver muchos de los problemas. Problemas que vienen con eso.

“Volver a la Luna sería mucho más realista, pero no estoy seguro si hay dinero o no para devolver a los humanos a la Luna”.

Muchas fotografías de la NASA han hecho historia, pero hay una que, tal vez más que ninguna otra, nos ha dado una perspectiva cósmica a los terrícolas.

“Todos en la Tierra dijeron ‘¡Ajá! Si estuviera volando alrededor de la Luna, eso es lo que vería'”, dijo Bizony. “Y así compartimos esa perspectiva”.

“Esta imagen de la Tierra flotando en una negrura infinita absoluta, como la ven los seres humanos, fue increíblemente importante”.

Los archivos de la NASA: 60 años en el espacio ya está disponible.