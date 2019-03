La semana increíblemente mala de Donald Trump, en 5 eventos

(CNN) — Ha sido una semana memorablemente mala para Donald Trump.

Considera estas cinco cosas malas que le sucedieron:

No, el ex abogado de Trump no proporcionó la prueba reina contra su antiguo jefe. Pero Cohen empeoró las cosas para Trump en al menos tres frentes: los pagos en efectivo a Stormy Daniels y Karen McDougal, junto con el caso WikiLeaks y el desarrollo de la Torre Trump en Moscú. Cohen sacó un cheque por 35.000 dólares que dijo que era un reembolso parcial por el pago a Daniels. Dijo que escuchó una llamada telefónica entre Roger Stone y Trump sobre WikiLeaks. Y dijo que tuvo 10 conversaciones con Donald Trump Jr. e Ivanka Trump sobre el desarrollo del edificio en Rusia.

Trump pensó claramente que su segunda cumbre con el dictador norcoreano Kim Jong Un podría producir resultados medibles en el frente de la desnuclearización. No fue así, y Trump se fue con Estados Unidos y Corea del Norte aparentemente en diferentes posiciones acerca de por qué se rompieron las conversaciones.

The New York Times informó el jueves por la noche que Trump le había ordenado al entonces secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, que le consiguiera a su yerno Jared Kushner, la autorización de máxima seguridad. Kelly no estuvo de acuerdo con la decisión, y escribió un memorando al respecto. También lo hicieron el abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, y funcionarios de inteligencia.

Luego de que el testimonio de Cohen ante la Comisión Comité de Inteligencia de la Cámara concluyera el jueves, el presidente de la comisión, Adam Schiff (demócrata de Clifornia) anunció que Sater se presentaría en una audiencia pública ante la comisión el 14 de marzo. Sater, un ex informante del FBI y un hombre que pasó un tiempo en prisión por apuñalar a un hombre en la cara con un vaso de margarita roto, fue quien sugirió a Cohen que Trump construyera en Moscú. Y, oh sí, Cohen también regresará para ofrecer más testimonio a la Comisión de Inteligencia de la Cámara el 6 de marzo.

Justo antes de abandonar la cumbre de Corea del Norte en Vietnam, se le preguntó a Trump sobre la reclusión de 18 meses de Warmbier, un estudiante universitario que falleció poco después de ser devuelto a Estados Unidos. “(Kim) me dice que no lo sabía y creo su palabra”, dijo Trump. Los padres de Warmbier, que habían apoyado a Trump por recuperar a su hijo, emitieron una declaración mordaz: “Kim y su malvado régimen son responsables de la muerte de nuestro hijo Otto. No hay excusas ni grandes elogios que puedan cambiar eso”. dijo.

Conclusión

Estos cinco eventos serían un mal año para algunos presidentes. Para Trump, todo sucedió en los últimos cinco días.