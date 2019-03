La mujer que se salvó del tornado de Alabama “por minutos”. “No hubiéramos sobrevivido a eso”.

La casa de Jessica Chandler quedó completamente destruida.

(CNN) — Jessica Chandler y sus cuatro hijos no estaban en casa cuando el tornado pasó por su vecindario en Alabama el domingo y destruyó su casa.

Estaba en una tienda comprando fórmula para su hijo menor, de 4 meses, y se libró del impacto “por minutos”.

Una imagen aérea de su casa antes y después del tornado muestra la magnitud de la destrucción.

Su casa está “completamente arrasada”, dijo el martes en el programa “New Day” de CNN. “Nuestra casa ya no está allí. Está muy lejos de donde estaba”. afirmó.

“Gracias a Dios que no estaba allí con mis hijos”, dijo.”Ni por casualidad hubiéramos sobrevivido a eso mis hijos y yo”.

Los devastadores tornados que cruzaron el condado de Lee, en Alabama, y otras partes del estado el domingo dejaron un saldo de 23 muertos y decenas de heridos.

Su novio salió volando y aterrizó en un árbol

El novio de Chandler estaba en la casa, contó, y quedó atrapado en medio de la furia del tornado. .

Vio volar el porche de la entrada y se lanzó en busca de un sofá. “Se aferró al sofá para no morir”, y luego salió volando por los aires.

“Cuando aterrizó, cayó en un árbol”, relató Chandler.

“Se levantó de inmediato con la adrenalina a flor de piel y corrió a buscar a sus padres, que estaban en la casa de al lado. Apenas les dio tiempo a refugiarse dentro de la bañera y él pudo desenterrarlos. Logró parar a un camión y unos muchachos lo ayudaron a quitar los escombros y rescatar a sus padres”, contó Chandler.

“Está bastante golpeado. Muy adolorido. Dijo que escuchó unos ruidos fuertes. Ni siquiera sabía que había mal tiempo. Yo tampoco lo sabía”, añadió.

Chandler dijo que su novio recibió tratamiento, pero ya le dieron de alta del hospital.

“La gente ya no ve el cable. Ve Netflix. No sabíamos”

¿Y ahora qué pasará con su familia? Dice que mucha gente de su comunidad le donó ropa y comida. La familia se está alojando en un hotel y su madre abrió una página en el sitio GoFundMe para ayudarlos.

“Mi madre me dijo que iba a haber tormentas eléctricas, y posibilidad de tornados. Pero eso lo oímos a menudo, cada vez que llueve mucho aquí”, explicó.

“No me imaginaba lo que iba a venir. Ni idea. No escuché sirenas ni nada”, agregó. “Mucha gente ya no ve el cable (la televisión), ve Netflix”, comentó. “No sabíamos”.