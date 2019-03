Más de 400 venezolanos se beneficiarían de permiso de residencia extraordinario en España

(CNN Español) — Una fuente del Ministerio de Interior confirmó a CNN que más de 400 venezolanos en España se beneficiarían de un permiso de residencia por razones humanitarias tras haberles sido denegado una petición de asilo.



La medida surge tras la última reunión de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR – de ella participan el Ministerio del Interior, Exteriores, Justicia y la ACNUR) celebrada el pasado 28 de febrero (de 2019). En esa ocasión se elevaron a la comisión más de 500 expedientes de asilo de venezolanos (ya que CIAR es el órgano encargado de decidir sobre si se concede o no el estatus de asilo a cada petición individual).

De esos más de 500 expedientes, Interior confirma que tan sólo 5 fueron aprobados para obtener asilo, mientras que a los restantes se propuso que se les pueda conceder un permiso extraordinario de residencia por un año (prorrogable). Cabe destacar que no todos los más de 400 expedientes restantes obtendrán el permiso extraordinario, ya que algunos (no detallan cuantos) quedarán excluidos por no cumplir requisitos extra o por suponer una amenaza para la seguridad nacional.

Este permiso extraordinario tan solo será oficialmente concedido cuando la Subsecretaria del Ministerio del Interior refrende la medida; situación que Interior confirma sucedería en los próximos días (no detallan una fecha concreta). Una vez aprobada, pasará a tener un carácter retroactivo a propuesta de la misma CIAR. Eso quiere decir que todos los expedientes de venezolanos a los que se les haya denegado el asilo en España desde el 1 de Enero de 2014 hasta el momento podrán acceder a esta fórmula.

Para ello, cada venezolano al que se le haya denegado el asilo deberá presentarse con la documentación individual a una de las comisarías de policía provinciales que el Ministerio del Interior designe, y ahí solicitar este permiso de residencia extraordinario. Las comisarías lo elevarán a la CIAR y será éste órgano quien decida sobre la pertinencia o no de la solicitud.

Según confirma esta fuente de Interior a CNN, desde el 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2018 España ha recibido 35.546 peticiones de asilo de Venezolanos, de las cuales 20.004 corresponden al pasado año 2018.