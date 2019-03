Periodista estadounidense fue presuntamente detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas

(CNN) — Un periodista independiente estadounidense fue arrestado el miércoles temprano en su casa en Caracas por fuerzas del gobierno venezolano, según el principal sindicato de medios del país.

Marco Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, le dice a CNN que Cody Weddle fue arrestado y llevado por el servicio de contrainteligencia de Venezuela, la DGCIM [Dirección General de Contrainteligencia Militar], junto con su asistente, el ciudadano venezolano Carlos Camacho.

Ruiz le dijo a CNN que habló con tres testigos que estaban presentes en el momento del arresto.

Se desconoce el paradero de Weddle.

La madre de Weddle, Sherry Weddle, le dijo a CNN que habló con la embajada de Estados Unidos en Caracas. Ella dijo que “están siguiendo los procedimientos en este momento para ponerse en contacto con la policía militar o ponerse en contacto con Cody. Se comunicarán conmigo cuando tengan alguna información”.

El senador estadounidense Marco Rubio, tuiteó: “El ciudadano estadounidense y periodista @coweddle está desaparecido en #Venezuela y aparentemente arrestado por el #RégimendeMaduro esta mañana”.

WPLG, la estación de TV local de Miami donde Weddle trabajaba como freelancer, dijo que su último contacto con él fue el martes por la tarde, y no han podido contactarlo desde entonces.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela declinó comentar al respecto.

CNN intentó ponerse en contacto con Weddle y su línea de teléfono celular no estaba disponible.

El encargado de Negocios de Estados Unidos para Venezuela no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo_ “El Departamento de Estado está al tanto y profundamente preocupado por los informes sobre la detención de un periodista ciudadano de Estados Unidos en Caracas, Venezuela. No tenemos mayor prioridad que la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Ser periodista no es un crimen; el mundo está mirando. Debido a consideraciones de privacidad, no tenemos información adicional para compartir en este momento”.

La portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, comentó en la sesión informativa diaria del miércoles: “He visto los informes de prensa, estamos tratando de obtener algunos detalles. En principio, creo que el secretario general apoya en gran medida el derecho de los periodistas a poder realizar su trabajo sin hostigamiento y la responsabilidad de cada gobierno en todo el mundo para garantizar que los periodistas tengan un espacio en el que puedan realizar su trabajo”.

Con información de Stefano Pozzebon y Julia Jones en Caracas y de Carma Hassan en Atlanta