John Kelly rechaza la necesidad de un muro a lo largo de la frontera completa entre EE.UU. y México

(CNN) — John Kelly, exsecretario general de la Casa Blanca, descartó los pedidos de un muro fronterizo completo a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y le dijo a una audiencia en la Universidad de Duke que “no necesitamos un muro desde el mar hasta el mar resplandeciente”.

“No hay forma, a mi modo de ver como secretario (del Departamento de Seguridad Nacional), y dije esto en todas mis audiencias, no necesitamos un muro desde el mar hasta el mar brillante, dije”, dijo Kelly el miércoles por la noche durante una rara aparición pública desde su salida de la administración en enero.

“Las personas de Aduanas y Protección de Fronteras, que están tan familiarizadas con la frontera, pueden decirles, ya saben, si dicen: ‘Puedo conseguirte 64 kilómetros’, le dirán exactamente dónde lo desean. ‘Puedo conseguirte 225 kilómetros’, pueden decirte exactamente dónde lo quieren. Si les dijera que puedo conseguirte 3220 kilómetros, dirían “Eh, parece una pérdida tremenda de dinero”, continuó.

Kelly, quien participó en una sesión de preguntas y respuestas con Peter Feaver, profesor de Ciencia Política y Política Pública de la Universidad de Duke, como parte de la serie de conferencias de Phillips Family International en la universidad, mencionó una barrera física necesaria para combatir la crisis de opioides en Estados Unidos, pero dijo que cualquier muro fronterizo sería solo “una parte del, solía decir, del sistema de seguridad fronteriza”.

Kelly, quien fue el primer secretario del Departamento de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, también expresó su escepticismo de que la declaración de emergencia de Trump con respecto a la frontera sur pasaría a través del Congreso, y le dijo a Feaver: “Creo que todo el asunto de emergencia nacional en este momento será visto en los tribunales, incluso si pasa por el Congreso, y no parece que vaya a pasar por el Congreso”.

Kelly anteriormente había minimizado la necesidad de un muro fronterizo en toda la frontera sur, y le dijo a un panel del Senado en abril de 2017: “Es improbable que construyamos un muro, una barrera física, desde el mar hasta el mar brillante” y que “las barreras físicas no funcionan”.

Kelly también tomó una pregunta de la audiencia sobre la decisión del gobierno de separar a las familias en la frontera, atribuyendo en gran parte la política al entonces fiscal general Jeff Sessions. “La decisión de separar a las familias fue una decisión tomada por el procurador general. Fue su decisión tomarla y nos sorprendió”, dijo Kelly a la audiencia, y agregó que la separación familiar fue “una respuesta intencional para eludir las leyes”.

A Kelly también se le preguntó acerca de los informes de CNN y The New York Times de que Trump presionó para obtener la autorización de seguridad de su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, sobre las objeciones del personal de la Casa Blanca, incluido el propio Kelly.

“No pude, y no lo estoy esquivando, no pude comentar sobre eso por un par de razones”, dijo Kelly a la audiencia. “Primero, la autorización de seguridad de alguien es algo de lo que no puedo hablar o revelar. Y dos, las conversaciones con el presidente a ese nivel ciertamente sería tratada con prerrogativas”.

Reflexionando sobre su mandato como secretario general de la Casa Blanca, Kelly parecía aliviado de estar fuera de la administración. “Fue un trabajo increíblemente difícil”, dijo antes de agregar que “fue el trabajo más importante que he hecho”.

Cuando le preguntaron por un consejo que tenía para su sucesor, Mick Mulvaney, Kelly bromeó: “Huye”.