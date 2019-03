Populismos y desaceleración global: la visión de las agencias de calificación

(CNN Español) — Esta edición de GloboEconomía la hemos dedicado a conocer como están viendo el actual momento económico y los mercados las agencias de calificación de Wall Street. En conversación con Roberto Sifón-Arévalo, principal responsable global de Ratings Soberanos en S&P Global, el primer tema que pone sobre la mesa Sifón-Arévalo es precisamente la vinculación de los populismos con la actual desaceleración global.

Efectivamente, de las guerras comerciales al brexit si hay un hilo conductor evidente es el triunfo de discursos populistas, a menudo nacionalistas y xenófobos, enfrentados con la globalidad y el comercio entendido de forma abierta y mundial. Algo que ciertamente no está ayudando a que el crecimiento global prospere, sino justo lo contrario.

A estas alturas de la película, nadie duda que la guerra comercial abierta por Donald Trump con China ha sido ya nefasta para ambas economías —la estadounidense y la china—. En el caso de EE.UU. el déficit comercial, lejos de contenerse, está en máximos históricos, y en el caso de China la desaceleración —más allá de lo anticipado— ha afectado negativamente a otras importantes economías como la japonesa o la alemana, cuyas exportaciones a China representan una parte importante de sus balances.

Es cierto que la economia china tenía en su plan una desaceleración —eso no es ninguna sorpresa– pero al añadir el tema de las guerras comerciales, este asunto ha sido “la gota de agua que colma el vaso”, y ha descontrolado, al menos temporalmente, el plan que ese país tenía.

Es cierto que seguramente lo corregirá y que además el resto del mundo y concretamente las políticas monetarias de los grandes bancos centrales harán su trabajo: la sangre probablemente no llegue al río, esa es la visión en términos generales de las agencias de calificación. Pero, me parece muy interesante que quienes analizan donde están los orígenes de los riesgos que paralizan el crecimiento tengan una idea tan clara sobre los efectos económicos negativos del populismo. Es algo de lo que creo que hay que tomar nota.

