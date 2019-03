“Temes”, el poderoso bolero de iLe contra el machismo

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Tirada en el asfalto, con su cartera a unos centímetros de su cuerpo, atada de manos y del cuello. Así se presenta Ileana Cabra, mejor conocida como iLe, en su nuevo video, vulnerable, cantando sin miedo contra el machismo.

“Temes” es el nombre del tema con el que la cantante puertorriqueña y ganadora del Grammy confronta directamente al terror que genera la violencia de género.

“Mi nueva canción Temes no tiene nada que ver con el romance. En cambio, es un bolero desafiante que expone uno de los puntos ciegos más oscuros del patriarcado: el ‘machismo’. Es más que una expresión de poder, es una reacción de miedo débil y horrorosa”, dijo la cantante a través de un comunicado.

Milena Pérez Joglar, hermana de la cantante, fue la encargada de la dirección del video musical, en el que muestra a iLe de una manera cercana, vulnerable y sombría.

“Temes” (Sony Music) fue lanzado el 5 de marzo, días previos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que mujeres alrededor del mundo salen a las calles para exigir igualdad de género, fin a la violencia de género y más.

Este tema estará incluido en su segundo álbum que será anunciado en las próximas semanas. “iLevitable”, su primera producción discográfica como solista, la llevó hasta los premios Grammy (2016) en donde se llevó el gramófono por el mejor álbum de rock, urbano o alternativo.

En agosto de 2018, la cantante dio a conocer “Odio”, su primer sencillo del su nueva producción, un tema violento que nació luego de que la cantante leyera una publicación en redes sociales.

Letra de “Temes”:

¿Por qué me temes?

Si soy fruto de algo que no tiene nombre

El error que no comete nunca el hombre

¿Por qué me temes?

¿Por qué me temes?

Si estoy hecha para estar arrepentida

y mi historia se ha quedado ya sin vida

¿Por qué me temes?

Si tus celos me acuchillan por la espalda

y es mi culpa por haber estado sola

Si tu ira me dispara en la cabeza

¿Por qué me temes?

¿Por qué me temes?

Si mi libertad la tien e tu despojo

y mi cuerpo es recipiente de tu antojo

Si mi sombra está detrás de tu figura

¿Por qué me temes?

Si el mundo juzga con ojos cerrados

y todo lo que hago es un pecado

pero si tú, lo tienes todo controlado

¿Por qué me temes?

¿Por qué me temes?

Si me arrancas todo el aire que respiro

y mi voz la vas dejando sin sonido

si te crees que yo sin ti no sobrevivo

¿Por qué me temes?

Si el mundo juzga con ojos cerrados

y todo lo que hago es un pecado

pero si tú, lo tienes todo controlado

¿Por qué me temes?

¿A qué le temes?

