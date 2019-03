Nancy Pelosi: “No estoy a favor del juicio político”, y critica a Trump al decir “no vale la pena”

(CNN) — La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no apoya actualmente un juicio político (o proceso de destitución) al presidente Donald Trump, a pesar de pensar que no es apto para el cargo más alto del país, según una entrevista publicada en Washington Post Magazine este lunes.

“No estoy a favor del juicio político”, dijo Pelosi. “Esta es una noticia. Voy a darles algunas noticias ahora mismo porque no le he dicho esto a ninguna persona de la prensa antes. Pero ya que lo ha preguntado, y he estado pensando en esto: el juicio político es tan divisorio para el país que a menos que haya algo tan convincente, abrumador y bipartidista, no creo que debamos seguir ese camino, porque divide al país. Y simplemente no vale la pena”.

La demócrata de California también dijo que Trump es “éticamente”, “intelectualmente” y “razonablemente” no apto para el cargo.

“No, no creo que esté en condiciones de ser presidente de Estados Unidos“, dijo.

Los comentarios de Pelosi publicados el lunes son quizás los más fuertes hasta el momento, pero ella ha señalado durante meses su resistencia a presionar por el juicio político.

“No es un lugar al que debamos ir”, dijo Pelosi en el “Estado de la Unión” de CNN en noviembre de 2017, cuando se le preguntó si los demócratas buscarían el proceso de destitución al presidente si recuperaban la mayoría.

Los comentarios se producen días después de que el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, anunció una investigación exhaustiva, enviando cartas a 81 personas y entidades, entre ellas la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, los funcionarios superiores de campaña, los funcionarios de la Organización Trump y los hijos del Presidente, por posible corrupción, obstrucción de la justicia y abusos de poder. Los demócratas dicen que están llevando a cabo la supervisión rigurosa de la administración que los republicanos se negaron a hacer durante los primeros dos años de la presidencia de Trump.

Aunque los comentarios de Pelosi pueden ayudar a los demócratas en los distritos competitivos a distanciarse de un tema de división, podrían frustrar a algunos de los que se encuentran ahora en medio de las investigaciones del Congreso.

El representante Jamie Raskin, un demócrata de Maryland, le dijo a CNN que lo “expresaría de manera diferente” a Pelosi.

“La Constitución exige un juicio político en casos de soborno, traición y otros delitos graves y delitos menores”, dijo. “Por lo tanto, el caso legal debe ser convincente, la evidencia debe ser abrumadora y la política debe ser bipartidista. Puede que no valga la pena pero, por supuesto, ese no es el estándar. El país ciertamente vale la pena si la Constitución y el interés público exigen eso”.

“Desde luego, ha habido casos en que las investigaciones de juicio político se han ido unificando, como sucedió con Richard Nixon”, agregó Raskin.

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, dijo a CNN que estaba de acuerdo con Pelosi y que “un juicio fallido no es una buena idea”. El demócrata de California agregó que no tiene sentido avanzar por ese camino “en ausencia de evidencia muy gráfica”.

Unos pocos miembros demócratas del Congreso ya han introducido artículos de juicio político. La semana pasada, la representante Rashida Tlaib, una legisladora demócrata de primer año de Michigan, dijo que presentaría una resolución de este tipo este mes, afirmando que “todos y cada uno de sus colegas” creían que el presidente ha cometido delitos impugnables. El representante Brad Sherman, quien ha redactado artículos de acusación contra el presidente, impugnó el comentario de Pelosi de que Trump “no vale la pena”.

“No hace un juicio político a Trump por él, le haces un juicio político a Trump por la Constitución”, dijo a los reporteros Sherman, un demócrata de California.

El representante Hakeem Jeffries, un demócrata de Nueva York y miembro de la dirección de la Cámara de Representantes, dijo que los demócratas de la Cámara de Representantes “atraen una atención extraordinaria” a pesar de que solo hay un “puñado” de ellos.

“Al final del día, hay 239 miembros del grupo demócrata de la Cámara de Representantes y la gran mayoría de los miembros han dejado claro que debemos proceder con cautela con respecto al juicio político”, dijo Jeffries.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, abrazó los comentarios de Pelosi, argumentando que los demócratas no tienen base para impugnar al presidente y solo están tratando de dañar sus perspectivas políticas.

“Creo que la presidenta de la Cámara tiene razón al decir que no le hará juicio político”, dijo.

Ashley Killough, Jeremy Herb, Manu Raju y Elizabeth Landers, de CNN, contribuyeron a este reporte.