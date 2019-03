Gobierno de Colombia dice que “no manipuló” video de quema de camión con ayuda humanitaria

(CNN Español) — El Gobierno de Colombia “no tiene necesidad de manipular videos o información alguna para que el mundo conozca las injusticias que comete el usurpador Maduro contra su propio pueblo, ya que más de 4 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país, pueden dar cuenta de ellas”, afirmó este martes en un comunicado la agencia migratoria del Gobierno colombiano, Migración Colombia.

La comunicación hace referencia a “las informaciones que vienen circulando a través de algunos medios de comunicación internacionales” sobre la quema de los camiones con ayuda humanitaria el 23 de febrero.

Migración Colombia no lo menciona directamente, pero este domingo el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje cuestionando la versión de varios países contrarios al Gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro de que habrían sido efectivos de la Policía Nacional Bolivariana los que causaron el incendio de dos camiones que intentaban transportar la ayuda humanitaria internacional a través del Puente Internacional Simón Bolívar, que une a Venezuela y Colombia.

Según el The New York Times, uno de los manifestantes opositores podría haber sido el causante accidental del incendio del segundo camión al lanzar un coctel molotov cuya mecha se desprendió y cayó en la parte trasera del vehículo, que arde más tarde.

El diario de EE.UU. no habla de manipulación del video, pero sí habla de “grabaciones no publicadas y obtenidas por The New York Times, así como filmaciones que sí se difundieron —incluidas tomas compartidas por el gobierno colombiano, que ha culpado a Maduro del incendio—, permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido”.

“El video registra claramente que los hechos se presentaron una vez los camiones habían ingresado a territorio venezolano, tras los ataques de la Guardia Nacional Bolivariana contra la población civil que participaba de este proceso”, afirma la agencia migratoria.

Migración Colombia dice que el video que difundieron el 28 de febrero registra “tan solo unos minutos de las más de 8 horas de grabación de los incidentes que se registraron sobre los Puentes Internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar”. Añaden que todos los medios de comunicación que quisieron estuvieron presentes en el paso de ayuda humanitaria y pudieron “evidenciar, ellos mismos, la realidad de lo sucedido.

Hasta la fecha, CNN no tiene información solvente de cómo se inició ese incendio y quién podría haberlo provocado.

El día de lo sucedido, Iván Duque, presidente de Colombia; Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela; Luis Almagro, presidente de la OEA, y más, responsabilizaron del hecho al Gobierno del cuestionado presidente de Venezuela.

El día siguiente el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que en los camiones no “había nada porque ya estaban predestinados a ser quemados por los guarimberos”, refiriéndose a los grupos de opositores que se manifiestan contra las fuerzas del orden venezolanas.

Con información de Miguel Ángel Antoñanzas