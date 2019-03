Tesla Model Y: el nuevo auto eléctrico de Elon Musk ya está aquí

Elon Musk presentó el jueves el nuevo Tesla Model Y.

Washington (CNN Business) — Elon Musk presentó la camioneta eléctrica de Tesla, el Model Y, el jueves por la noche en Hawthorne, California.

El Model Y, más asequible, tendrá un precio base de US$ 39.000 y un rango de baterías de 370 kilómetros, pero los clientes tendrán que esperar hasta al menos 2021 para poseer uno de estos vehículos de cinco plazas. Tesla primero venderá versiones más caras del Model Y, con precios que van de los US$ 47.000 a US$ 60.000, y que ofrecen un mayor rango de baterías. Estos se entregarán a partir de 2020, según la empresa. Hay cargos adicionales por el software de piloto automático de Tesla, una tercera fila de asientos y colores que no sean el negro. Un techo panorámico de vidrio viene de serie.

Un animado Musk dijo en el escenario que esperaba que Tesla vendiera más vehículos Model Y que los Model 3 y Model X combinados. Se prevé que la producción del vehículo comience el próximo año.

Pero muchas preguntas siguen sin respuesta sobre el Model Y, incluyendo dónde se fabricará y qué tan rápido puede Tesla elevar la producción para satisfacer la demanda. Tesla ha dicho anteriormente que probablemente construirá el Model Y en su fábrica en Nevada.

Pasaron casi tres años desde que Tesla revelara el Model 3 antes de venderse por el precio prometido de US$ 35.000. La línea de tiempo de Tesla exige un cambio más rápido para el Model Y. El fabricante de automóviles ha luchado previamente para cumplir con los plazos y tuvo dificultades para aumentar la producción del Modelo 3.

“2018 se sintió como envejecer cinco años en uno”, dijo Musk. “Honestamente fue muy intenso”.

Musk dedicó solo cinco minutos de su presentación de 34 minutos al nuevo vehículo. Pasó el resto del tiempo relatando el ascenso y la historia reciente de Tesla. Musk también bromeó sobre la construcción de estaciones de sobrealimentación en Kazajistán, y dijo que esperaba que un Tesla circulara en Marte en 10 años.

Musk reveló que el Model Y tenía 66 pies cúbicos de espacio de carga, comparable a un Jeep Grand Cherokee. Dijo que el Model Y tendría la funcionalidad de una camioneta, pero que se conducirá como un automóvil deportivo. Luego de la presentación de Musk, algunos asistentes recibieron pruebas de manejo en el Model Y.

Tesla presenta el Model Y en medio de un período difícil. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha pedido que Musk sea acusado de desacato por tuitear información “inexacta y material” sobre la compañía. Ejecutivos clave han dejado la empresa. Los informes de los consumidores dejaron de recomendar el Model 3. Múltiples agencias gubernamentales están investigando la muerte reciente de un propietario del Model 3 en Florida. Las circunstancias del accidente son similares a la muerte de Joshua Brown, quien murió mientras usaba la función de piloto automático. Tesla también ha sido criticado por el uso del término “auto-conducción completa”.

Pero Musk habló con optimismo sobre el software de conducción autónoma de Tesla el jueves, que estará disponible en el Model Y.

“Podrá hacer prácticamente cualquier cosa para fines de este año, solo con actualizaciones de software”, dijo Musk.