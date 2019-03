5 cosas que debes saber este 18 de marzo: Bolsonaro en EE.UU., semana decisiva para el brexit y la gira de Guaidó

¿Qué saldrá de la reunión entre Bolsonaro y Trump esta semana? ¿Qué busca Guaidó con su gira por Venezuela? ¿Qué “similitudes” hay entre los accidentes de Etiopía y Lion Air? ¿Quién es el hombre que le dijo “no” a Netflix? Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Bolsonaro en EE.UU.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitará la Casa Blanca este martes. Bolsonaro, conocido por hacer comentarios racistas, sexistas y homofóbicos, es el invitado del presidente Donald Trump. Ambos líderes han tomado líneas duras sobre la inmigración y se han movido para revertir las políticas de cambio climático de sus naciones. Bolsonaro llegó la tarde de este domingo a la Base Aérea de Andrews, Washington, Estados Unidos, e indicó por Twitter que “por primera vez en mucho tiempo, un presidente brasileño que no es antiestadounidense llega a Washington”. Según la Agencia Brasil, ambos jefes de Estado firmarán el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas entre Brasil y Estados Unidos, que permitirá el uso comercial de la base de lanzamientos aeroespaciales de Alcántara, en Maranhão.

2. Semana decisiva para el brexit

Otra semana de calamidades del brexit. La fecha límite llega para que el Parlamento del Reino Unido vote por tercera vez el plan de la primera ministra, Theresa May, para que su nación salga de la Unión Europea. Si es aprobado, le pedirá a los líderes de la Unión Europea este jueves que demoren la salida hasta el 30 de junio. Si alguna de las solicitudes falla, el brexit se concretará el 29 de marzo, con o sin un acuerdo.

3. La gira de Guaidó

Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, se encuentra en gira por el país con el fin de crear cambios y presionar al gobierno del asediado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por otro lado, Maduro solicitó este domingo a su Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a disposición, según lo dio a conocer en su cuenta de Twitter Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Además, el analista Carlos Alberto Montaner opina sobre las diferentes teorías detrás del apagón en Venezuela y te explicamos cómo la embajada venezolana y autoridades colombianas buscan una solución para militares venezolanos en Colombia.

Por último: líderes latinoamericanos se encontrarán en medio de la crisis venezolana este viernes, en una cumbre del grupo conocido como Prosur, a la que se espera que Guaidó asista.

4. “Similitudes” entre los accidentes de Etiopía y Lion Air

Los datos preliminares recuperados de las cajas negras del accidente de Ethiopian Airlines de la semana pasada revelaron “similitudes” con el fatal accidente de Lion Air en octubre, dijo el domingo el ministro de Transporte de Etiopía. Además, sin restos de las víctimas del accidente aéreo para llevar a casa, familiares toman tierra en su lugar en el sitio del siniestro.

5. Aspirina diaria y ataques cardíacos

Si eres un adulto mayor sano que busca maneras de reducir tu riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, no eches mano de la sugerencia típica a esa edad: la aspirina diaria en dosis bajas. Ya no se recomienda como preventivo para los adultos mayores que no tienen un riesgo alto o una enfermedad cardíaca existente, según las pautas anunciadas este domingo por el American College of Cardiology y la American Heart Association.

A la hora del café

Récord mundial para un partido femenino de clubes

Una multitud de 60.739 personas asistió a ver al Atlético de Madrid enfrentarse a Barcelona en la capital de España.

Primer latino en ganar un premio que han conquistado Hugh Grant y Javier Bardem

Estos son algunos de los actores que han ganado la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia, uno de los eventos más importantes en el ámbito cinematográfico. Conoce al primer latinoamericano en obtener este galardón.

Kirsten Gillibrand oficializa su precandidatura demócrata al 2020

La senadora Kirsten Gillibrand se lanzó oficialmente a la carrera presidencial de 2020 el domingo al declarar su precandidatura demócrata con un video de campaña titulado “Los valientes ganan”.

La historia del hombre que dijo ‘no’ a Netflix

Para el autor Kevin Kwan, no había un mejor lugar para estrenar la adaptación cinematográfica de su libro, “Crazy Rich Asians” que el Teatro Chino de Los Ángeles. Él y los productores de la película rechazaron una oferta lucrativa de Netflix y optaron por tener un estudio tradicional, Warner Bros., para estrenarla. ¿Por qué lo hicieron?

La jirafa April dio a luz y miles lo siguieron en vivo

La jirafa April dio a luz una vez más, desde abril 2017, en el Animal Adventure Park de Harpursville, Nueva York.

La cita del día

“Fox debe mantenerse fuerte y luchar con vigor”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un tuit este domingo defendiendo a Fox News y haciendo una aparente alusión a una campaña reciente de un grupo liberal, Media Matters, para criticar al presentador Tucker Carlson, de Fox News, y presionar a los anunciantes de Fox. “Tienen campañas abiertas contra los anfitriones de @FoxNews que están muy bien”, escribió el presidente, sonando como un fan preocupado.

La cifra del día

3 o más

La cantidad de huevos a la semana que aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y muerte prematura, según un estudio.

Y para terminar

Conoce a la indígena ganadora del concurso de belleza de la Feria de Nayarit

Yukaima González, de 18 años, ganó el concurso de belleza de la Feria de Nayarit y descubrió que ya no solo son las mujeres rubias, altas y de ojos claros que pueden ganar los concursos de belleza. ¿Soplan vientos favorables para indígenas mexicanos?