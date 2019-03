5 cosas que debes saber este 19 de marzo: Vecchio anuncia medidas para recuperar activos de Venezuela en EE.UU.

Te contamos cómo 34 llamadas telefónicas grabadas hicieron caer la estafa de admisión a las universidades. Además, las críticas a JK Rowling por revelar la relación gay entre Dumbledore y Grindelwald y qué indican los tuits de Donald Trump sobre su relación sin precedentes con un medio de comunicación. Esto es lo debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Vecchio anuncia medidas para recuperar activos de Venezuela en EE.UU.

Carlos Vecchio, embajador designado por Juan Guaidó en Washington, dijo este lunes en una rueda de prensa que tomó control de la Agregaduría Militar y Naval de Venezuela en la capital de Estados Unidos. Vecchio también informó que tomará control del edificio en donde se realizan los servicios consulares en Nueva York. Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, confirmó en Twitter: “Hemos comenzado a tomar control de las sedes diplomáticas de nuestro gobierno en los Estados Unidos, para fortalecer las relaciones bilaterales y atender oportunamente a la comunidad venezolana en ese país”. Además, desde Nueva York, Yilber Vega, de CNN, reportó la remoción de las cerraduras del consulado de Venezuela en Nueva York, una sede que estuvo cerrada los últimos dos meses. Por su parte, Jorge Arreaza, el canciller del asediado presidente Nicolás Maduro, dijo que esto es “una franca violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

2. Robo de identidad por parte de inmigrantes, a la Corte Suprema

Este lunes, la Corte Suprema de EE.UU. acordó escuchar en el próximo período de sesiones un caso relacionado con el encausamiento de tres inmigrantes indocumentados por el uso de números de seguridad social robados para obtener empleo. La Corte Suprema de Kansas anuló las condenas de los tres individuos, argumentado que la ley federal de inmigración le impide al Estado encausar a inmigrantes indocumentados.

3. Lo que dicen los tuits de Trump sobre su relación con Fox News

Los expertos afirman que la relación entre el presidente Donald Trump y Fox News no tiene precedentes en la historia de los medios estadounidenses. En Twitter, el domingo, Trump defendió dos de los programas de opinión de Fox y criticó a tres de los presentadores de la cadena. Trump instó a Fox a “mantenerse fieles a las personas que lo llevaron allí”. Para Brian Stelter, analista de medios de CNN, es como si Trump le estuviera diciendo a su cadena de televisión favorita “sigue apoyándome y yo los apoyaré”.

4. Así fue cómo 34 llamadas telefónicas grabadas hicieron caer la estafa de admisión a las universidades

William “Rick” Singer, el propietario de Edge College and Career Network LLC (“The Key”) y el centro del esquema de fraude de las admisiones universitarias, llamaba a sus clientes, algún padre rico de un estudiante universitario, y les decía que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) estaba auditando su fundación. Él les comentaba que, definitivamente, no iba a decirle al IRS que el dinero que les había pedido era para hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad (SAT o ACT), sino que era para obras de caridad. Pero la verdad es que no hubo tal auditoría del IRS. Cada llamada la hizo Singer bajo la dirección de las autoridades y fue grabada para respaldar las pesquisas en torno a la mayor estafa de admisión a las universidades que haya habido en EE.UU.

5. Parar el odio y ver a los musulmanes como humanos

Ayesha Hazarika, analista política, escritora y exconsultora política británica, opinó en CNN que la islamofobia está en aumento: “Los musulmanes han sido satanizados, deshumanizados y son los chivos expiatorios a escala industrial de la sociedad desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 […] La creencia de que todos los musulmanes están predispuestos de alguna manera a la violencia o al terrorismo es peligrosa y falsa. La mayoría de los musulmanes, especialmente los inmigrantes, mantienen un bajo perfil, quieren una vida tranquila y pacífica y evitar los problemas. Hazarika agrega: “lo sé porque soy musulmana y conozco a nuestra comunidad. No estamos para causar problemas. No venimos a ‘invadir’; venimos a construir una vida mejor para nosotros”.

A la hora del café

Juan Pablo Varsky debuta en Perspectivas desde Buenos Aires

Rafael Romo le da la bienvenida a Juan Pablo Varsky, el nuevo presentador de Perspectivas desde Buenos Aires y quien además cumple 30 años de carrera como periodista. Varsky habló de su nuevo trabajo en CNN en Español, su trabajo en la radio y de su experiencia en el mundo del deporte.

Críticas a JK Rowling por revelación de la relación gay entre Dumbledore y Grindelwald

Según Mashable, la autora habla sobre la pareja en un segmento especial incluido en las versiones en DVD y Blu-ray de “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”.

El científico japonés de 90 años que sueña con resucitar un mamut

El científico estaba a punto de darse por vencido en su sueño de resucitar al mamut lanudo prehistórico. Pero cuando se enteró de un espécimen bien conservado, incrustado en hielo siberiano en 2012, supo que tenía una oportunidad.

Sam Smith dice que se siente no binario

El cantante Sam Smith reveló que se identifica como no binario en términos de género en una entrevista reciente con Jameela Jamil, en su serie de Instagram “I Weigh Interviews”.

Apple presenta los nuevos iPad Air y iPad mini

Apple quiere que el foco de su próximo evento de prensa sea su rumorado servicio de transmisión. Es por eso que la compañía le informó al mundo sobre sus nuevos iPad mediante un comunicado de prensa.

Cristiano Ronaldo será sancionado por su celebración en la victoria de la Juventus contra el Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo enfrenta una acción disciplinaria luego de su celebración en la victoria de la Juventus por 3-0 contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

Un meteoro explotó en la atmósfera de la Tierra con 10 veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima



El evento, que ocurrió en diciembre pasado y hasta ahora lo identifican los científicos, se llama adecuadamente “bola de fuego”, el término de la NASA para “meteoros excepcionalmente brillantes que son lo suficientemente espectaculares como para ser vistos en un área muy amplia”.

La cifra del día

1,5 millones

Las copias del video del ataque en Nueva Zelandia que Facebook ha logrado eliminar.

La cita del día

“La solicitud de arrendamiento de Matthew Charles fue rechazada nuevamente por sus antecedentes penales (incluso si yo pagaba su renta por adelantado)”.

La celebridad Kim Kardashian hablando sobre el caso de Matthew Charles, un hombre que salió de la cárcel hace unos meses y desde entonces ha tratado de rehacer su vida. Charles presentó una solicitud para alquilar un apartamento en Nashville, Tennessee, pero fue rechazada. Cuando Kim Kardashian se ofreció a pagar el arrendamiento por adelantado, la solicitud fue denegada nuevamente.

Y para terminar…

Conductor de cuatrimoto arrastra a un policía por la calle en Nashville

Las autoridades de Nashville están buscando al conductor de un cuatrimoto que arrastró a un policía por la calle. El incidente quedó registrado en video durante la toma de la ciudad por parte de unos 100 vehículos, entre modelos de motocross, motocicletas, vehículos todo terreno y vehículos de cuatro ruedas.