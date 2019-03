Siete hermanos tendrán que salvar al mundo en ‘The Umbrella Academy’

La primera temporada de 'The Umbrella Academy' está conformada por 10 capítulos (Foto cortesía Netflix)

(CNN Español) — El fin del mundo se acerca y siete hermanos serán los encargados de que esto no suceda. Pero no será así de fácil. Esta es la trama central de la serie ‘The Umbrella Academy’ de Netflix.



Todo inicia en 1989 cuando cuarenta y tres niños nacieron inexplicablemente de mujeres que el día anterior no presentaban signos de embarazo y no tenían ninguna conexión entre sí. Siete de ellos fueron adoptados por sir Reginald Hargreeves, un empresario industrial multimillonario que luego decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo.

Pero no todo salió según los planes. Cuando los niños eran adolescentes, la familia se separó, y el equipo se disolvió. Ahora, los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de su padre. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya y Cinco unen fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre. Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más debido a sus personalidades y habilidades tan distintas, sin mencionar la inminente amenaza de un apocalipsis mundial.

‘The Umbrella Academy’ está basada en las novelas gráficas y cómics creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics.

¿Quién es quién en la serie?

Número 1 o Luther (Spaceboy) – Tom Hopper

Número 2 o Diego (The Kraken) – David Castañeda

Número 3 o Allison (The Rumor) – Emmy Raver-Lampman

Número 4 o Klaus (The Seance) – Robert Sheehan

Número 5 o Cinco – Aidan Gallagher

Número 6 o Ben (The Horror) – Justin H. Min

Número 7 o Vanya (The White Violin) – Ellen Page

Aunque Netflix no ha confirmado si habrá o no una segunda temporada, el final de la primera temporada nos dejó a todos con ganas de más.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa que tuvimos con David Castañeda en el lujoso hotel Four Seasons de la Ciudad de México y te enteres, entre otras cosas, por qué aceptó estar en esta serie.

