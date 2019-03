5 cosas que debes saber este 20 de marzo: Trump y Bolsonaro, marihuana legal en la Florida y esperanza para la depresión posparto

Florida legaliza fumar marihuana medicinal, dos años después de que los votantes lo aprobaron. Trump dice que está inclinado a sugerir que Brasil tenga privilegios de la OTAN. Un empresario chino compró una paloma por US$ 1,4 millones. Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. El Brasil de Bolsonaro, gran aliado de Trump en la región

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes que está “inclinado” a sugerir que se otorguen a Brasil privilegios de la OTAN. “Lo estamos viendo muy fuertemente. Estamos muy dispuestos a hacer eso. La relación que tenemos ahora con Brasil nunca ha sido mejor “, dijo Trump en una Oficina Oval junto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien visitó Washington para una reunión con su homólogo estadounidense. Brasil espera verse elevado a un estatus de “importante aliado no OTAN” por parte de la administración Trump, un gran paso que podría ayudarlo a comprar equipo militar. Además, el presidente estadounidense dijo: “Aumentaremos en ambas direcciones el comercio”.

2. The Economist dice que Caracas es la ciudad más barata del mundo, pero…

Decir que la capital de Venezuela, azotada por la crisis política, social y económica, es un lugar barato para vivir, sobresimplifica la situación de los venezolanos allí, para quienes la vida diaria cada vez tiene más retos, y es cada vez más costosa. Esa afirmación, de la Encuesta Mundial de Costo de Vida 2019, realizada por la Unidad de Inteligencia de The Economist, tiene varios matices. En primer lugar, está hecha con la unidad del dólar estadounidense. En Venezuela, donde la moneda oficial es el bolívar soberano, el cambio paralelo es de 3.410,47 bolívares por cada US$, mientras que el implícito es de 45 bolívares por US$. La astronómica inflación que vive el país sudamericano llegará al 10.000.000% en 2019, según el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, el salario mínimo de Venezuela, que el asediado presidente Nicolás Maduro aumentó en un 300% a principios de este año, es de 18.000 bolívares soberanos mensuales. Es decir: US$ 5,28 en el cambio paralelo.

3. Florida legaliza fumar marihuana medicinal

En 2016, los floridanos votaron abrumadoramente a favor de una enmienda constitucional para permitir la marihuana medicinal. Sin embargo, en 2017 el entonces gobernador, Rick Scott, firmó una ley que prohibía fumarla en todas sus formas. Esa prohibición fue anulada este lunes, cuando el gobernador Ron DeSantis firmó otra ley para derogarla. La legalización de la marihuana recreativa en Florida probablemente estará en la boleta electoral en las próximas elecciones, dijo el senador estatal republicano Jeff Brandes, uno de los legisladores detrás de la ley de marihuana medicinal. El consumo de marihuana medicinal ya estaba en efecto en la Florida si se administra de manera oral.

4. Aprobado por la FDA medicamento para el tratamiento de la depresión posparto

Por primera vez en la historia, la Administración de medicamentos y alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un medicamento específicamente indicado para el tratamiento de la depresión posparto, que según los expertos ofrece nuevas esperanzas para las mujeres y los médicos. Este martes, la FDA anunció la aprobación de una infusión intravenosa del medicamento brexanolone, que se venderá como Zulresso. Se ha demostrado en ensayos clínicos que funciona en cuestión de horas para tratar los síntomas de la depresión posparto, una enfermedad mental grave que afecta a 1 de cada 9 nuevas madres después del parto.

5. El gobierno de EE.UU. puede detener inmigrantes que hayan sido liberados

La Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo este martes que el Gobierno puede detener, sin una audiencia de fianza, a inmigrantes con antecedentes penales, incluso si han pasado años desde que fueron liberados de la custodia penal. El caso se centró en si la detención sin una audiencia de fianza debe ocurrir justo después de que un inmigrante es liberado de la custodia penal o si puede suceder meses o incluso años más tarde, cuando la persona ha vuelto a establecerse en la sociedad. El estatuto dice simplemente que la detención puede ocurrir “cuando el extranjero es liberado” de la custodia. El tribunal votó 5-4 a favor del gobierno.

A la hora del café

Las ciudades más caras del mundo para vivir en 2019

Las ciudades más caras del mundo han sido reveladas y el puesto número uno no pertenece a una sola ciudad, sino a tres destinos.

Una compañía mexicana usa cactus para producir energía limpia

Desde 2015, la compañía de energía limpia NopaliMex, ubicada en Michoacán, ha estado utilizando cactus nopal para producir biodiesel para vehículos. Lo llaman el “oro verde” de México.

La impresionante canasta de tres puntos de Curry a 18 metros de distancia

El guardia de los Golden State Warriors encestó un increíble tiro desde 18,5 metros al final del primer cuarto de la derrota del lunes por 111-105 ante los San Antonio Spurs.

Estudio vincula las bebidas azucaradas con la muerte prematura

El nuevo estudio observacional encontró que en comparación con las mujeres que tomaban bebidas azucaradas menos de una vez al mes, aquellas que consumían más de dos porciones al día tenían un 63% más de riesgo de muerte prematura. En los hombres el riesgo fue menor.

Myspace pierde por accidente 12 años de música

Myspace se disculpó por aparentemente haber perdido 12 años de música cargada en su sitio, luego de un error de migración del servidor, una pérdida que podría ascender a 50 millones de canciones.

La cifra del día

US$ 1,4 millones

El precio que un empresario chino pagó por Armando, una paloma considerada como la mejor paloma mensajera de larga distancia “de todos los tiempos”, según la organización PIPA (Paraíso de las Palomas). El ave se convirtió en la paloma más cara del mundo.

La cita del día

“Es una vergüenza lo que está pasando en Venezuela”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que viajó a Washington para una reunión con su homólogo estadounidense.

Y para terminar

Violenta erupción del volcán Popocatépetl en México

El coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Luis Felipe Puente, dijo que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en color amarillo, fase 2.