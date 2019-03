¿Cómo se desenamoraron los demócratas de un juicio político para Trump?

(CNN) — Casi desde el día en que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en 2016, una parte significativa de los demócratas han querido que el Congreso lo saque de la Casa Blanca, en la Avenida Pensilvania 1600, a través de un juicio político. Lo que hace que el último hallazgo sobre el juicio político en una encuesta de CNN-SSRS sea aún más intrigante.

Más de uno de cada tres encuestados dijo que apoya un esfuerzo para destituir a Trump. Eso es menos del 43% que dijo lo mismo en diciembre de 2018 y el 47% que apoyó el juicio político en la segunda mitad de 2018. Pero más asombrosamente —¡al menos para mí!— es que mientras el 80% de los demócratas autoidentificados dijeron que respaldaban el juicio político a Trump en diciembre, solo el 68% se siente así ahora.

Increíble, ¿no?

El declive en el deseo de los demócratas de castigar a Trump se produce aproximadamente una semana después de que la líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (demócrata por California) hiciera pública su oposición a seguir el juicio político contra Trump.

Pelosi le dijo a The Washington Post que: “No estoy a favor de un juicio político. Estas son noticias. Les voy a dar algunas noticias en este momento porque no le he dicho esto a ninguna persona de la prensa antes. Pero ya que usted preguntaste, y he estado pensando sobre esto: la destitución es tan divisoria para el país que, a menos que haya algo tan convincente y abrumador y bipartidista, no creo que debamos seguir ese camino, porque divide al país. Y simplemente no vale la pena”.

La postura de Pelosi recibió elogios de una fuente muy poco probable, el exestratega político de Trump Steve Bannon, quien, en una entrevista para “The Circus” de Showtime, dijo que le daría 10 de 10 en el manejo que le ha dado al tema de la destitución a la presidenta de la Cámara de Representantes.

Lo que será interesante observar en las próximas semanas y meses es si los candidatos presidenciales de 2020, muchos de los cuales ya han pedido la destitución de Trump, retroceden en esa retórica, incluso ligeramente, o insistirán en ello porque eso es lo que quiere la base.

Al ser consultada en un foro patrocinado por CNN el lunes sobre su postura sobre el juicio político a Trump, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren dijo:

“Entonces, tenemos un informe que será entregado por el fiscal especial (Robert Mueller) en cualquier momento. Entiendo que la investigación de Mueller ya ha producido, creo que son 34 acusaciones o declaraciones de culpabilidad. Esta es una investigación seria. Necesitamos protegerlo al terminar ese informe, y luego ese informe debe hacerse público para el pueblo estadounidense. Cuando lo obtengamos, sabremos qué hacer con él”.

Que, si estás poniendo atención, no es una respuesta directa.

El Punto: Está atento a si más Demócratas para la presidencia de 2020 comienzan a protegerse, a la Warren, del tema del juicio político. Los sondeos sugieren que los demócratas están mucho menos entusiasmados con la perspectiva que hace seis meses.