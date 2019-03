El nuevo y confuso argumento final de Donald Trump contra el informe Mueller

(CNN) — Mientras Washington espera la noticia, que podría llegar tan pronto como este viernes, sobre el estado del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, el presidente Donald Trump está cerrando su campaña de relaciones públicas contra la investigación con el nuevo ángulo de: ¿quién eligió a este tipo?

Así habló Trump sobre ese tema en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox Business Network que se publicó el viernes por la mañana:

“Siempre me interesa por qué un subsecretario, que no obtuvo ningún voto, nombró a un hombre que no obtuvo ningún voto, y él va a escribir un informe sobre mí. Tuve una de las mayores victorias electorales de la historia. ¿Dirías que es verdad? Vinieron de los valles, vinieron de los ríos, vinieron de las ciudades, vinieron de todas partes, votaron en una de las mejores elecciones en la historia de nuestro país, y ahora tengo un hombre, porque tenemos un fiscal general que, nadie puede creer que él no me lo haya dicho, pero él se declaró impedido. Tengo un hombre que es un subsecretario que no conozco, que no conocía en absoluto, y él nombra a un hombre que acababa de salir de mi oficina, no le di el trabajo en el FBI, [James ] Comey es su mejor amigo, pero escucha, lo sabes mejor que nadie, has sido muy justo en esto, pero escucha, tengo un representante, nombra a un ¿hombre para escribir un informe sobre mí, para tomar una decisión sobre mi presidencia? La gente no lo aceptará”.

Esa diatriba de Trump está en línea con el argumento que presentó el miércoles antes de salir de la Casa Blanca para un discurso en Ohio.

“Es interesante que un subsecretario designe a un hombre; él escribe un informe, tú sabes, nunca lo entendí”, dijo. “Tuve la mayor victoria electoral, una de ellas, en la historia de nuestro país. Un tremendo éxito. Decenas de millones de votantes. Y ahora alguien que nunca obtuvo un voto va a escribir un informe”.

Si bien el argumento racional, especialmente en lo que se refiere a la investigación de Mueller y al informe final, nunca ha sido el fuerte de Trump, esta última (y quizás la última) línea de argumento no tiene ningún sentido. Trump está sugiriendo que debido a que ni el vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, el hombre que designó el fiscal especial, o Mueller, fueron elegidos (y Trump lo fue), no tienen derecho a juzgarlo. Pero no es así como funciona. Nada de eso. Nadie en el Departamento de Justicia se desempeña en un puesto electo. No hay ningún puesto electo para postular. Por lo tanto, decir que porque Rosenstein y Mueller “no obtuvieron ningún voto” no pueden hacer su trabajo, malinterpreta profundamente el papel que desempeña el Departamento de Justicia en la vida estadounidense.

También está de acuerdo con la mayor falta de conocimiento, o preocupación, de Trump sobre la separación tradicional entre un presidente y su Departamento de Justicia. Parece que Trump nunca comprendió que el departamento no existe simplemente para investigar a quienes le gustaría que lo hicieran. El Departamento de Justicia está, aparentemente, defendiendo las leyes, no los resentimientos personales de un presidente.

Hay otro nivel, sin embargo, en el que el ataque de Trump a los funcionarios “no elegidos” del Departamento de Justicia no tiene sentido. Trump eligió a Jeff Sessions para dirigir Justicia. Y Sessions eligió a Rosenstein como su suplente. Si bien ninguno de los dos hombres ganó una elección para sus oficinas, ¡fueron seleccionados por Trump para servir en sus roles!

Por lo tanto, es difícil ver cómo Trump puede ahora argumentar de manera creíble que, dado que Rosenstein no fue elegido, no se le debe permitir juzgar a un presidente. Rosenstein obtuvo el único voto que realmente importa: ¡el voto del presidente! (O, al menos, el voto del tipo — de Sessions— que el presidente había puesto a cargo del Departamento de Justicia).

Ninguno de estos hechos parece importarle mucho a Trump. Su punto es simple: yo gané. Estos chicos no lo hicieron. Entonces, ¿cómo puede un ganador ser juzgado por personas que nunca han jugado este juego?

Para Trump, su victoria electoral de 2016, una de las victorias más improbables en la historia de la presidencia, debería aislarlo de gente como Mueller y Rosenstein. ¡Ganó! ¡Millones de personas votaron por él! ¿Cómo se atreven estos burócratas no elegidos a desafiarlo?

Por supuesto, no es así como funciona nuestra democracia. El presidente no es un rey. Ganar una elección no te hace inmune a las críticas o incluso a la investigación.

Esa es una lección que Donald Trump aún no ha aprendido.