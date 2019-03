¿Es Alexandria Ocasio-Cortez buena o mala para los demócratas?

(CNN) — La representante novata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), es el tema de portada de la revista Time de esta semana. En el artículo sobre AOC, Joel Benenson, un encuestador demócrata que sondeó al presidente Barack Obama y a Hillary Clinton, se cita en la historia como una mirada un tanto escéptica sobre aquellos demócratas que ven el éxito de AOC como una impronta para el futuro del partido en general. “Estados Unidos no es su distrito”, le dijo Benenson a Time.

Esa cita me intrigó. Me acerqué a Benenson para hablar sobre eso, así como sobre su pensamiento general sobre AOC y sobre cómo encaja ella en el rumbo del Partido Demócrata. Nuestra conversación, realizada por correo electrónico y ligeramente editada para que sea más fluida, se encuentra a continuación.

Cillizza: Usted dijo esto acerca de AOC: “Estados Unidos no es su distrito”. ¿Puede explicar lo que quiso decir?

Benenson: Primero, permítame dejar claro que AOC tiene un talento increíble y es una sólida incorporación a la mayoría demócrata en la Cámara. Creo que cada miembro debería ver videos de sus interrogaciones a testigos en audiencias y todos aprenderían cómo obligar a los testigos a responder sus preguntas en lugar de usar todo el tiempo para dar discursos antes de formular una pregunta clara a los testigos.

Lo que quiero decir con ese comentario es que el distrito de AOC está calificado como un distrito demócrata de +29 por el Informe Cook, que considero el mejor análisis de los campos de juego del Congreso. Esto no le quita nada a AOC: ella llevó a cabo una brillante campaña primaria para derrotar a uno de los demócratas mejor rankeados en la Cámara. Ella lo superó y mereció ganar esa primaria y su distrito.

El punto sobre “Estados Unidos no es su distrito” es simplemente este. Políticamente, somos un país mucho más centrista que +29 D en un índice partidista, y que toda esta noción de que el Partido Demócrata está atrapado en una gran ruptura que lo está arrastrando demasiado a la izquierda es una tontería. El partido que prevalece en las elecciones “nacionales” suele ser el partido que gana el centro, los moderados y/o independientes, porque ni los demócratas ni los republicanos constituyen la mayoría. La obsesión de los medios sobre si los demócratas están siendo arrastrados demasiado a la izquierda ni siquiera es la pregunta correcta ya que, desde el año 2000, los demócratas han ganado el voto popular en cuatro de las cinco elecciones presidenciales, pues hemos ganado moderados en siete de las nueve elecciones (incluyendo las elecciones de mitad de periodo) en este siglo. Y eso se debe a que los votantes del medio están más alineados con los demócratas en cuestiones económicas, desde la atención médica hasta el salario mínimo, a ponerle impuestos a las corporaciones y a los súper ricos, a tomar medidas para combatir el cambio climático.

Cillizza: Su frase vino en un artículo de portada de Time sobre AOC. ¿Es algo bueno para el Partido Demócrata que haya recibido tanta atención?

Benenson: Totalmente. Mire, ella es extremadamente inteligente, está preparada y es extremadamente carismática. Y el hecho de que sea una espina para los republicanos y les gane con una sonrisa (nota: vea su video de baile) muestra a una política que sabe quién es y que está en el Congreso para hacer.

El hecho de que no se sienta atemorizada muestra una confianza política que es mayor que su experiencia en un cargo público y que significa que va a ser una fuerza para el cambio y el progreso dentro del Partido Demócrata, pero, más importante aún, en nombre de las personas trabajadoras que se han quedado atrás o que han sido olvidadas, que simplemente quieren un juego justo e igualdad de oportunidades para salir adelante. AOC, al igual que el Partido Demócrata de hoy, es una voz fuerte que lucha por las personas que están trabajando arduamente para salir adelante y una voz fuerte contra las corporaciones y los súper ricos que en la actualidad son los dos principales representados todos los días.

Por otra parte, AOC representa el futuro. Su energía, su estilo de comunicación, sus posiciones son en gran parte a donde la mayoría de los votantes en este país quieren que el país vaya. Se suponía que el rostro del futuro en el Partido Republicano era Paul Ryan, la maravilla política del partido, que decidió renunciar cuando era presidente de la Cámara. ¿Quién hace eso? Solo alguien que ve el futuro y sabe que no lo representa.

Cillizza: Muchos de los demócratas del 2020 (Warren, Sanders, Gillibrand, Booker) han adoptado partes de la agenda de la AOC, especialmente el Nuevo Acuerdo Verde. ¿Es eso un error de cara a una carrera contra Trump el próximo año?

Benenson: Absolutamente no. Aquí el porqué: en 2020, el debate será más sobre qué candidato y qué partido cree que Estados Unidos debe tomar medidas para enfrentar el cambio climático, que está afectando a las comunidades con la terrible devastación que arrasa granjas, hogares y comunidades en el Medio Oeste pues las represas no logran contener las consecuencias de una fuerte tormenta.

Esta no es una decisión difícil para el público estadounidense. Un sondeo de The Wall Street Journal/NBC de diciembre mostró que el 65% de los estadounidenses cree que es necesario actuar para combatir el cambio climático, incluyendo el 45% que dijo que necesitamos una “acción inmediata”, la cifra más alta desde que comenzaron a hacer esa pregunta en 1999. Y en 2017, un año antes, los que pidieron una acción inmediata fueron solo el 39%.

En este momento, solo hay un partido en Estados Unidos que niega la ciencia detrás del cambio climático, que cree que no necesitamos reducir la contaminación de carbono y que está casado con los combustibles fósiles en lugar de impulsar nuevas inversiones en energías renovables como la solar y la eólica, que es lo que quieren los estadounidenses. El trabajo que he realizado a lo largo de los años muestra que la gente en el país del carbón sabe que esos trabajos no están regresando y, por lo tanto, si los componentes del Nuevo Acuerdo Verde o la creación de Zonas Empresariales de Energía Limpia para construir plantas para fabricar molinos de viento y paneles solares en las áreas rurales con dificultades económicas, el futuro será construido por la próxima generación de energía, no por la antigua, y por el partido que está comprometido con crear un mejor futuro para las familias estadounidenses en lugar de aferrarse al pasado.

Cillizza: ¿Qué tan peligroso es para los demócratas que estén tan estrechamente relacionados con los socialistas demócratas como Sanders y AOC?

Benenson: Tengo que burlarme de la obsesión por el forcejeo demócrata con este grupo o con aquel. ¿Qué tal esto? El partido que tiene el mayor problema en Estados Unidos hoy en día es el Partido Republicano, porque tiene un problema con un grupo que es el 50% del electorado: las mujeres. Los republicanos perdieron a las mujeres por 19 puntos en la votación nacional de 2018. Si quiere hablar de “peligros” electorales, ese es el más prominente en el horizonte y se le está prestando poca atención en la prensa política de hoy en día, según mi punto de vista.

El Partido Demócrata es mucho más grande que uno o dos individuos y tenemos un largo camino por recorrer hasta que elijamos un candidato y el partido estará definido más por el hombre o la mujer que obtenga esa nominación que por cualquiera de los otros participantes. Pero una vez más, advierto a los medios de comunicación que no caigan en la narrativa republicana que trata de pintar al candidato demócrata como algo que él o ella no es. Ganamos en las elecciones de mitad de periodo en las que la tendencia en nuestras primarias fue que los candidatos se forjaron caminos para hablarles tanto a los votantes progresistas como a los moderados acerca de sus vidas económicas, sobre la justicia para los trabajadores en lugar de otorgar enormes recortes de impuestos a las grandes corporaciones que utilizan la mayor parte del dinero para recomprar acciones, no invertir en su fuerza laboral.

Por último, el Partido Demócrata ganó votantes moderados en la votación de mitad de periodo de 2018 para la Cámara de Representantes en un 66% a 32%, según las encuestas independientes. Dime qué partido está sufriendo más por sus relaciones. Yo digo que es el Partido Republicano y sus vínculos con la extrema derecha conservadora y con las corporaciones gigantes que controlan su agenda económica para servir a sus propios intereses, no los intereses de la gente.

Cillizza: Termine esta frase: “Lo mejor que AOC puede hacer por el Partido Demócrata entre hoy y las elecciones de 2020 es…”. Luego, explique.

Benenson: “Seguir haciendo lo que está haciendo”.

Mire, no tengo que amar todo lo que AOC hace o dice, pero mi consejo para ella sería el mismo consejo que el gran beisbolista Ted Williams tenía para los jugadores de béisbol: “No dejes que nadie se meta con tu swing”. Cuando eres lo suficientemente bueno como para llegar a las grandes ligas, lo que definitivamente es AOC, ella tiene tanto talento en bruto e inteligencia a los 29 años, que solo se hará mejor y más fuerte. ¿Por qué debería meterse con su swing?

Mi apuesta es que si ella comete errores, y lo hará como todo el mundo, los reconocerá y no los volverá a cometer. Creo que ella es lo suficientemente astuta como para reconocer lo que funciona y lo que la ayudará a lograr sus objetivos. Y si lo hace, está en camino hacia una gran carrera.