Los legisladores del Reino Unido toman control del proceso brexit del gobierno de Theresa May

(CNN) — Los legisladores británicos tomaron temporalmente el control del brexit de la primera ministra, Theresa May, en un movimiento inusual que pone a los parlamentarios en ventaja.

Los parlamentarios votaron desafiando al gobierno este lunes por una enmienda, aprobada por una votación de 329 a 302, que les da el control de la agenda del Parlamento este miércoles y allana el camino para una serie de votaciones alternativas al acuerdo de retiro de May, que ha sido ampliamente criticado.

El miércoles próximo, los legisladores podrían votar hasta siete opciones diferentes, que podrían incluir un segundo referéndum, salir de la UE sin acuerdo y un acuerdo al estilo de Noruega con la UE, que le otorga al Reino Unido acceso completo al mercado único y al área de libre comercio europeo.

Treinta legisladores conservadores desafiaron el látigo del gobierno para votar a favor de la enmienda, que fue propuesta por el conservador conservador Oliver Letwin, un hecho que a Theresa May le será difícil de ignorar.

Entre los rebeldes estuvieron tres ministros del gobierno, uno de los cuales, el ahora exministro de negocios Richard Harrington, tuiteó su carta de renuncia cuando la enmienda fue sometida a votación.

El Parlamento rechazó otra enmienda que instó al gobierno a celebrar una votación sobre un brexit no negociable, aunque el Reino Unido está a una semana de salir de la Unión Europea.

May, que aún busca más apoyo para su acuerdo dos veces rechazado de brexit, le dijo a la Cámara de los Comunes este lunes que no podía “comprometer al gobierno a entregar el resultado de los votos de esta Cámara. Pero me comprometo a involucrarme de manera constructiva en este proceso”.

Su propio ministro de Gabinete (y el viceministro de facto), David Lidington, aseguró después a los parlamentarios que el gobierno “ha cumplido los deseos de la Cámara” después de que votaron en mociones anteriores no vinculantes, incluido el descartar un brexit sin acuerdo y en favor de retrasar la salida del país de la UE.

“Brexit lento”

Lidington agregó que espera que los legisladores tengan otra oportunidad de votar sobre el brexit de May a fines de esta semana, pero el acuerdo aún carece de los números necesarios para aprobarlo. A partir del lunes, el Partido Unionista Democrático (DUP), que apoya a su gobierno minoritario, se mantuvo opuesto a respaldarlo.

En un intento por ganarse a los partidarios del brexit, conocidos como “Brexiteers”, May advirtió el lunes que cualquier opción de brexit que no sea la que negoció con la UE resultaría en un “brexit lento”.

“Un brexit lento –que extiende el Artículo 50 más allá del 22 de mayo, obliga al pueblo británico a participar en las elecciones europeas y cede el control de cualquiera de nuestras fronteras, leyes, dinero o comercio– no es un brexit que unirá a los británicos”.

Todavía está programado que Gran Bretaña salga de la UE el 12 de abril si no se aprueba el acuerdo de retiro de May y el gobierno británico no presenta nuevas propuestas para salir del impasse.

El lunes, la Comisión Europea anunció que se ha preparado para un escenario de no acuerdo “cada vez más probable”.