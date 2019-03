Discovery Channel te reta a desconectarte de tu teléfono celular

Discovery Channel retó a tres participantes a desconectarse de sus teléfonos celulares

(CNN Español) — ¿A cuántos nos ha pasado que olvidamos el celular en casa y sentimos que estamos desconectados del mundo entero? De esto se trata el reto que el canal Discovery Channel lanzó a tres personas con actividades y personalidades completamente diferentes: a que por 48 horas dejaran su teléfono celular y trataran de vivir a la antigua, sin internet, Whatsapp, Google Maps y Facebook, entre otras aplicaciones.

‘The Disconnected Challenge’ muestra cómo estos participantes de México, Argentina y Brasil se enfrentan a momentos inesperados al tener que trabajar y desarrollar sus tareas cotidianas sin utilizar sus smartphones ni contar con conexión a Internet. Se estrena el miércoles 27 de marzo a las 11:15 p.m..

Fernando Sugueno, director de Contenido, Digital y Marketing de Discovery Networks México afirma que los participantes tenían que serhiperconectados.

“Buscamos un formato que fuera orgánico a la audiencia, llegamos a este formato que fuera un experimento social, sin guión y sin nada y dejar fluir todo para llegar a este resultado. Buscamos gente estuviera hiperconectada con sus teléfonos celulares y que tuviera un día lleno de actividades y que se moviera por toda la ciudad. Que necesitara de la conexión en lo personal y profesional y fue así como dimos con nuestros participantes”.

Los participantes son Gema, una wedding planner mexicana; Macarena, una bailarina argentina y Víctor, un estudiante de publicidad brasileño.

A medida que pasan las horas, el comportamiento de los personajes cambia y descubren cómo hoy los dispositivos inteligentes se han convertido en una herramienta muy útil para desempeñarse tanto laboral como socialmente, y empiezan a experimentar qué relación tienen con sus dispositivos.

El desafío surgió como parte de la campaña Phone-Life Balance de Motorola y lo que busca es llegar a un punto de equilibrio para no alejarnos de los beneficios que brinda el contacto interpersonal.

Gema, una wedding planner mexicana de 49 años muy meticulosa, quien manifiesta “no poder vivir sin el celular” por ser su principal herramienta de trabajo. Concertar reuniones con las novias que la contratan, hacer compras, solicitar y compartir presupuestos, trasladarse por la ciudad son algunas de las actividades que tendrá que resolver durante dos días sin su gran aliado ni cualquier otro dispositivo conectado a Internet.

Macarena asegura que pensó que participar en este especial iba a ser algo sencillo

“Pensé que iba a ser algo muy fácil estar sin celular por dos días y fue algo muy complicado. A los diez minutos de iniciado el reto, me di cuenta que necesitaba mi celular, ya no sabía ni que hacer. Yo no crecí con un celular y después de estar acostumbrada a esto, de repente que te digan te lo quito me cuestioné cómo hacerlo y cómo resolver todo lo que se me presentaba. Me di cuenta que no todo son las redes sociales ni el celular. Te la puedes pasar increíble sin el celular, hay que bajarle al uso del celular para poder tener una vida normal”.

Macarena Fuentes es una bailarina argentina de 30 años, quien confiesa utilizar “bastante” su celular. Ella toma clases de danza, suele juntarse con amigos, le gusta salir a correr y comer afuera. Utiliza su celular como despertador, para escuchar música, para orientarse en la calle, como agenda, como entretenimiento y para informarse sobre futuros castings. Durante este experimento deberá emplear todas sus habilidades para prescindir de esta herramienta y cumplir con sus tareas diarias con éxito.

Víctor Selqueira Santos es el más joven de los participantes de este especial. Con solo 20 años, no sabe lo que es vivir sin conexión a Internet. Este estudiante de publicidad brasileño utiliza el teléfono celular durante todo el día para su trabajo en una productora audiovisual, para estudiar y para mantenerse en contacto con sus amigos. Sólo deja de usarlo cuando practica surf, yoga y juega al fútbol. A través de esta experiencia de desconexión, Víctor se cuestiona el hecho de depender en exceso del teléfono celular y comprende el valor del contacto personal con quienes que lo rodean.

‘The Disconnected Challenge’ invita a reflexionar para encontrar un mejor balance y disfrutar tanto de la vida real y las relaciones interpersonales como también las ventajas de estar conectado digitalmente. Se estrena el miércoles 27 de marzo a las 11:15 p.m. para toda Latinoamérica.