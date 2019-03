Parlamento aprueba cambio de fecha del brexit pero rechaza las opciones alternativas

The Speaker has announced the results for today's #IndicativeVotes:

(B) – Ayes 160 Noes 400

(D) – Ayes 188 Noes 283

(H) – Ayes 65 Noes 377

(J) – Ayes 264 Noes 272

(K) – Ayes 237 Noes 307

(L) – Ayes 184 Noes 293

(M) – Ayes 268 Noes 295

(O) – Ayes 139 Noes 422 pic.twitter.com/z5jDqtMC11

— UK House of Commons (@HouseofCommons) March 27, 2019