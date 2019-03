Efectos en la salud de comer huevos: ¿Finalmente es bueno o malo?

(CNN) — ¿Los huevos son buenos para tu salud o no? Las Pautas Dietéticas para los Estadounidenses 2015-2020 recomiendan el alimento denso en nutrientes como fuente de proteínas, pero un artículo publicado este mes en la revista JAMA causó revuelo al afirmar que hay una relación entre comer huevos y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y muerte prematura.

Comer huevos con moderación puede ser beneficioso para la salud del corazón, pero una investigación reciente indica que el consumo excesivo de huevos está asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. El riesgo identificado en la investigación de JAMA se relacionó con consumir de tres a cuatro huevos adicionales por semana, o 300 miligramos de colesterol dietético por día. Estudios previos mostraban una disminución en el riesgo de enfermedad cardíaca en quienes comieron hasta un huevo por día.

Aunque los huevos proporcionan proteínas, minerales, vitaminas y otros nutrientes, la yema también es una fuente importante de colesterol. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., la yema de un huevo crudo grande contiene 184 miligramos de colesterol.

Los niveles altos de colesterol son un factor de riesgo para eventos cardiovasculares como un ataque cardíaco o un derrame cerebral, según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre. Sin embargo, esta condición depende de muchos factores, como los niveles de colesterol bueno y malo, la genética, el estilo de vida y la dieta.

Si te han confundido estos estudios y te preguntas si los huevos son buenos o malos para su salud, no estás solo. Veamos el viaje histórico del huevo y veamos cómo ha cambiado la investigación a lo largo de los años.

5400 aC: ¡Miren! Una nueva fuente de alimentos fácil de cazar

Los primeros fósiles que se parecen a los pollos se remontan al 5400 aC en el sudeste asiático, según el Smithsonian. El análisis de material genético muestra que los pollos de hoy descienden de varias aves prehistóricas, una de ellas es el ave roja de la selva. El macho de la jungla tiene espuelas en la parte inferior de sus piernas que las personas encontraron útiles para las peleas de gallos. El pollo domesticado de hoy tiene un gen que controla la reproducción y les permite depositar cientos de huevos durante todo el año. Con la domesticación, los pollos se introdujeron en el mercado mundial a través de rutas comerciales hace aproximadamente 3.000 años.

Principios de 1900: La producción de huevos se vuelve más segura

Las familias usaron pollos y sus huevos como fuente de ingresos y para su propio uso. A principios de la década de 1920, condiciones como el clima extremo de algunas estaciones y el almacenamiento deficiente contribuyeron al deterioro de las condiciones de los pollos. Cuando los animales se trasladaron al interior de la casa en la década de 1930, fueron protegidos contra factores ambientales (clima, animales más grandes, enfermedades) y su salud mejoró.

1950 y 1960: un pollo en cada olla

A medida que la producción aumentaba y más gallinas sobrevivían, los granjeros notaron que su producción de huevos estaba aumentando. La industria de los pollos se volvió más asequible, en comparación con su rol anterior como un alimento de lujo.

1968: La Asociación Americana del Corazón hace una recomendación estricta

Las recomendaciones iniciales del grupo incluían no más de 300 miligramos de colesterol por día y no más de tres huevos por semana. Esto se basó en estudios animales y clínicos discutibles. Estos animales son a menudo herbívoros, menos adaptados para digerir el colesterol dietético que los omnívoros, como los humanos. Además, los estudios clínicos no tomaron en cuenta otras fuentes de colesterol de una dieta típica. Con más investigación, se modificaron las pautas.

1970: Se contratan inspectores de huevos

A medida que las gallinas se volvieron más productivas, los científicos de alimentos y los productores de huevos se dieron cuenta de la necesidad de una nueva política. El Congreso aprobó la Ley de Inspección de Productos de Huevos, que garantiza que los huevos sean seguros para los consumidores.

1976: un boxeador ficticio bebe huevos crudos

Rocky, el famoso boxeador interpretado por Sylvester Stallone, bebió huevos crudos en la exitosa película. Pero desde entonces, las investigaciones han demostrado que hay más proteínas disponibles en los huevos cocidos (aproximadamente el 91%) que los huevos crudos (alrededor del 51%). El consumo de huevos crudos también aumenta el riesgo de contraer la bacteria salmonela y desarrollar una deficiencia de biotina, una vitamina importante para la piel, el cabello y las uñas. Los huevos contienen avidina, una proteína que se destruye parcialmente cuando se cocina. En los huevos crudos, la avidina se enlaza y reduce más fácilmente la biotina. Rocky, y tú tendrían que consumir muchas claras de huevo crudas para desarrollar una deficiencia de biotina, pero es posible.

1984: La portada de la revista Time presenta un desayuno triste

La revista Time publicó una portada que muestra la cara del colesterol: un plato con dos huevos fritos como los ojos y un ceño fruncido hecho de tocino. El mismo año, se creó el Egg Nutrition Center con el objetivo de aclarar el escepticismo sobre el colesterol.

1995: Un intento de resolver la confusión

Para crear recomendaciones dietéticas estándar en los Estados Unidos, organizaciones como la Asociación Americana del Corazón, los Centros Nacionales para la Predicción Ambiental y la FDA establecieron una meta unificada para los estadounidenses: menos de 300 miligramos por día desde colesterol dietético Para referencia, un huevo grande contiene 186 miligramos de colesterol dietético.

2002: La Asociación Americana del Corazón cede

La organización renunció a su restricción de comer cierta cantidad de huevos por semana, pero mantuvo la pauta de menos de 300 miligramos de colesterol en la dieta por día. Mientras que Estados Unidos continuaron su batalla interna sobre qué hacer con los huevos, otros países, como Australia, comenzaron a eliminar sus restricciones de las pautas dietéticas nacionales sobre los huevos.

2013: No se encontró asociación entre el consumo de huevos y las enfermedades cardiovasculares

Un gran metaanálisis concluyó que el consumo de hasta un huevo por día no se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. En una búsqueda bibliográfica de 1966 a 2012, los investigadores observaron a los pacientes con cardiopatías coronarias y antecedentes de accidente cerebrovascular. No encontraron una asociación significativa entre el consumo de huevos y la enfermedad cardíaca.

2016: La persona viva más longeva dice que su secreto son los huevos crudos

Emma Morano, de Italia, obtuvo el título de la persona viva más longeva en su 117 cumpleaños; ella ya murió. Morano provenía de un linaje de mujeres longevas: una madre que llegó a 91 y hermanas que vivieron hasta más de un siglo. Si bien los genes probablemente eran un factor, Morano atribuyó parcialmente su longevidad a una vida de comer huevos crudos. Su médico dijo que tenía grandes niveles de colesterol.

2018: Comer un huevo al día mantiene alejado al médico

Un estudio de más de 400.000 adultos chinos encontró una asociación entre el consumo diario de huevo y una disminución del 18% en el riesgo de muerte relacionado con la enfermedad cardiovascular. Los autores dijeron que el país tiene sus propias características dietéticas y de estilo de vida, por lo que no se puede generalizar. La enfermedad cardíaca es una de las principales causas de muerte en China y en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

La evolución, la domesticación y la investigación de pollos y huevos llevaron a nuestras mesas. La investigación más reciente indica que el consumo excesivo de huevos se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no olvide que los tipos de colesterol, la genética y los factores del estilo de vida también juegan un papel importante. Mientras piensas en eso, estaremos aquí esperando el próximo estudio o cambio de directriz.