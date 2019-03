Warner Channel se suma a la celebración del cumpleaños número 80 de Batman

(CNN Español) — No todos los días se cumplen 80 años. Warner Channel celebra la aparición de uno de los personajes de los cómics más famosos del universo DC: Batman.

Bruce Wayne, un multimillonario filántropo, es la identidad secreta que se muestra en la cotidianidad, y, por otro, está el hombre murciélago, un estratega de carne y hueso que sin tener una habilidad extraordinaria o superpoderes, se alza como el héroe que la corrompida e inestable Ciudad Gótica requiere. Batman tiene la baticueva, el batimóvil y a su fiel amigo y mayordomo, Alfred, además de su astucia, inteligencia, ciencia y tecnología, y poderosas armas.

Warner Channel, cuya casa matriz es WarnerMedia, al igual que CNN en Español, presenta el sábado 30 de marzo desde las 4.35 p.m. (COL/ ARG/ CH) 4.45 p.m. (MEX) un maratón con cintas icónicas del hombre murciélago.

Batman regresa (Batman returns, 1992) inaugura la celebración. Bruce Wayne tendrá que enfrentar a dos nuevos y peculiares criminales de Ciudad Gótica: el diabólico y siniestro Pingüino, una criatura solitaria y extrañamente deformada que busca ser aceptado socialmente y convertirse en el amo de la ciudad, y la hermosa, seductora e intrigante –aunque letalmente peligrosa- Gatúbela (Catwoman).

A continuación, desde las 7.05 p.m. (COL/ ARG/ MEX/ CH) se presentará Batman: El caballero de la noche (The dark knight, 2008). Con la ayuda del teniente Gordon y del nuevo fiscal de Distrito Harvey Dent, Batman debe destruir al crimen organizado en Ciudad Gótica de una vez por todas. Los tres logran anotarse un éxito al principio, pero muy pronto se verán persiguiendo a una nueva mente criminal conocida como El Guasón, quien lleva a Ciudad Gótica a la anarquía, forzando a Batman a cruzar la línea entre ser un héroe y un vigilante.

Y como la cereza del pastel, o torta, -dependiendo en donde vivas- llega el histórico crossover de la familia DC, Batman v Superman: El origen de la justicia (Batman v Superman: Dawn of justice, 2016) que cerrará la jornada a las 10.00 p.m. (ARG/ MEX/ COL/ CH). Ante el temor de que las acciones de Superman queden sin control, Batman se enfrenta al Hombre de Acero, mientras el mundo intenta decidir qué tipo de héroe es el que en verdad necesita en medio de una terrible amenaza que se cierne sobre la humanidad.

Si eres fanático de Batman, tienes listo el antifaz, el cinturón con todos los gadgets necesarios, has practicado la frase “I’m Batman” en tono susurrante, has decorado tu auto para que parezca el batimóvil y hasta tu cuarto para que luzca como la baticueva, no te pierdas este especial que Warner Channel ha preparado para celebrar el cumpleaños 80 de Batman. La cita es el sábado 30 de marzo, a partir de las 4.35 p.m. (COL/ ARG/ CH) 4.45 p.m. (MEX).