Exclusivo: gobernador de Puerto Rico advierte a la Casa Blanca: ‘Si el matón se acerca, le daré un puñetazo en la boca’

(CNN) — Las tensiones entre el presidente Donald Trump y el gobernador de Puerto Rico debido a la demora en los esfuerzos de socorro en casos de desastre están escalando.

En una entrevista exclusiva con CNN, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que no se quedaría quieto mientras sus funcionarios fueran acosados por la Casa Blanca.

“Si el matón se acerca, le daré un puñetazo en la boca”, dijo Rosselló en CNN. “Sería un error confundir la cortesía con el coraje”.

Los principales asesores de Rosselló le dijeron a CNN que durante un tenso encuentro en la Casa Blanca el miércoles, funcionarios superiores de la Casa Blanca les advirtieron que los representantes de la isla, que es territorio de Estados Unidos, estaban presionando demasiado para organizar una reunión para discutir la situación de Puerto Rico con el presidente.

A pesar de sus solicitudes, Trump se ha negado a programar una reunión con Rosselló para hablar sobre los esfuerzos de recuperación que están en curso casi dos años después del huracán María.

Según funcionarios puertorriqueños, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, junto con otros altos funcionarios, casi amenazaron a los representantes de la isla durante la reunión.

“Tienen que dejar con la p*** solicitud de reunión”, dijo un funcionario de Estados Unidos, de acuerdo los funcionarios de Puerto Rico.

“Su gobernador está j****** las cosas”, agregó Navarro, según fuentes que estuvieron en la reunión.

La Casa Blanca no comentó inmediatamente sobre el encuentro.

La batalla de esta semana entre la Casa Blanca y la oficina de Rosselló se produjo después de que se informara que Trump les dijo a los senadores republicanos en el Capitolio que cuestionaba la sensatez de dirigir más ayuda de alivio de tormentas a Puerto Rico, a pesar del hecho de que miles de millones de dólares en fondos ya han sido autorizado por el Congreso.

En la reunión a puerta cerrada con los republicanos en el Senado, Trump se esforzó por señalar los totales de ayuda humanitaria en casos de desastre que se distribuyeron tras una serie de tormentas y huracanes en 2017.

Aunque el Congreso ha asignado casi 20.000 millones en fondos para desastres del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, solo una pequeña fracción de eso, 1.500 millones, se aprueba para el gasto real. La legislación que enviaría más fondos a la isla como parte de un paquete más grande de ayuda en casos de desastre ha quedado bloqueada en el Senado.

Los funcionarios de la Casa Blanca no negaron los comentarios de Trump a los senadores republicanos, y defendieron el manejo de los fondos de socorro en casos de desastre para la isla.

“La administración de Trump está comprometida con la recuperación completa de Puerto Rico. La isla ha recibido un apoyo sin precedentes y está en camino de recibir decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, en un comunicado.

“Sin embargo, el gobierno de Trump no pondrá a los contribuyentes en la trampa para corregir una crisis de gastos que ha dejado la isla con problemas económicos muy arraigados”, agregó Deere.

Rosselló dijo que el Presidente está trabajando con la mala información proporcionada por los funcionarios de la Casa Blanca.

“Es lamentable que tengamos que escuchar esto. Estas declaraciones carecen de empatía, pero más aún carecen de los hechos reales del asunto”, dijo Rosselló en respuesta a los comentarios de Trump. “No están alineados con la verdad y la realidad, No. 1. y No. 2, simplemente creo que tenemos que terminar esta batalla de palabras y simplemente reconocer que no somos sus adversarios políticos, somos sus ciudadanos”, agregó el gobernador de la isla.

Rosselló se encuentra en Washington para reunirse con los legisladores como parte de un nuevo impulso para lograr la estabilidad en Puerto Rico, una medida que el gobernador considera necesaria para que la isla tenga el apalancamiento que necesita para acelerar la recuperación del territorio.

Trump se ha quejado de que Puerto Rico está desperdiciando el dinero que ya ha recibido, una afirmación de que Rosselló insiste en que está totalmente equivocada.

“Nos trata como ciudadanos de segunda clase, eso es seguro”, dijo. “Y mi consideración es que solo quiero tener la oportunidad de explicarle por qué los datos y la información que está obteniendo son incorrectos. No creo que meterse en una pelea con el presidente sirva de nada. No creo que nadie pueda hacerlo. Lo que pretendo es asegurar que la razón prevalezca, que la empatía prevalezca, que la igualdad prevalezca y que podamos tener una discusión”.