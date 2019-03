Inmigración: problema y necesidad

(CNN Español) — Pues sí han leído bien. El discurso que habitualmente ocupa los titulares de los periódicos es el de la construcción del muro entre Estados Unidos y México, o el de las caravanas desbordadas de inmigrantes procedentes de Centroamérica o del norte de África, pero paralelamente a esas noticias, existe también otra realidad absolutamente contundente de la que se oye hablar mucho menos: las economías de Estados Unidos, Japón, Alemania o, incluso, China necesitan inmigrantes para asegurar su futuro.

El envejecimiento de la población es un factor que lleva un tiempo jugando de forma amenazante en muchos países desarrollados, o incluso en vía de desarrollo, y la única forma de hacer que las economías de esos países continúen funcionando adecuadamente es con la llegada de inmigrantes que puedan suplir la disminución de la población local.

En Estados Unidos, hace décadas que esta economía no podría funcionar correctamente sin los médicos, las enfermeras, los recogedores de cosechas, o los cuidadores de ancianos que llegan de otros países, por citar solo algunas de las muchas profesiones que han necesitado a inmigrantes desde hace décadas. Y como hemos recordado en el GloboEconomía de esta semana, con mi invitado Christopher Sabatini, profesor de Columbia University y director del think tank “Global Americans”, eso mismo pasa en Japón, en Alemania y en China. Allí, donde se ha querido cambiar la política de permitir tener solo un hijo, que estuvo en vigor por cuarenta años, los chinos han decidido que tampoco quieren volver al modelo de familias numerosas y sus cifras de natalidad empiezan a ser preocupantes.

Nadie dice que no haya que regular las migraciones y que no tengamos momentos de alarma social, como el que se vive actualmente con los migrantes venezolanos o de Centroamérica, que ciertamente deben ser gestionados adecuadamente y desde una óptica, primero, y antes que nada, humanitaria. Pero esas realidades deben contemplarse unidas a esta otra: las economías de muchas países necesitan contar con la inmigración para asegurar su sostenibilidad. Un tema clave que espero que os interese en nuestro GloboEconomía de esta semana.

