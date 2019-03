Rosalía y J Balvin presentan el video del tema “Con altura”

Rosalía presenta el video musical 'Con Altura' junto a J Balvin. (Foto cortesía SONY Music México)

(CNN Español) — Rosalía Vila Tobella, mejor conocida como Rosalía, se prepara para sus primeras presentaciones en vivo para el 2019, incluyendo Coachella, en abril, y una atractiva gira por Estados Unidos.

La cantante se adentra más en el género urbano con el lanzamiento del video musical “Con altura”, junto a J Balvin, presentando a su frecuente productor y colaborador El Guincho.



“Con altura” es un homenaje que Rosalía rinde al amor que tiene por el reguetón clásico, mientras que todavía comparte líricamente sus legendarias influencias que contribuyen a su propio estilo de fusiones, como flamenco (Camarón), salsa (Héctor Lavoe), feminismo y ritmo cubano (“Guantanamera”) junto con el “Dembow”, sonido característico del reggaeton. Por supuesto, no sería Rosalía sin al menos una referencia a su conocido amor por la velocidad (automóviles / motocicletas). Desde allí, J Balvin nos lleva por el aire con un verso que se presta el para la fiesta irreverente que vemos en el video creado por el Director X.

La misma Rosalía asegura: “‘Con Altura’ es un homenaje al reggaeton más clásico y original: el reggaeton playero. Cuando era más joven me encantaba escuchar reggaeton y podría haber sido natural para mí hacer una canción como esta antes, pero no me gusta forzar nada. Como músico me dejé guiar por mi intuición en cada momento. No fue hasta hace unos meses en un estudio en Miami, donde comencé a escribir en esta dirección: le propuse a mis colaboradores que trabajáramos con una muestra dominicana que encontré, luego Frank Dukes agregó su propia muestra y El Guincho agregó percusión. Y así nació la producción, una vibra pop barcelonesa-estadounidense-latina. Una vez que se construyó el ritmo, escribí el verso en menos de cinco minutos y cuando eso sucede es por una razón. Estoy muy orgullosa de esta canción y creo mucho en ella, porque hay inspiración en un género como el reggaeton, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza. No dudé en mostrarle la canción a mi amigo José (J Balvin) y al oír el tema y encantarle, no dudo en enviarme un verso fresco y crudo. Creo que todas las piezas de este rompecabezas se juntaron y están ahí con un propósito. Realmente espero que todos los que la escuchen la reciban con el mismo amor con el que se hizo”.

Además de sus próximas presentaciones en Coachella, el 12 y 19 de abril, Rosalía anunció recientemente que se presentará en vivo su show visualmente impactante en ciudades selectas de Norteamérica esta primavera con el “El mal querer tour”. Las fechas especiales, (donde la mayoría se vendieron en menos de una hora), comenzarán el 17 de abril, en Los Ángeles, y llegarán a San Francisco, Toronto y a la ciudad de Nueva York. Además de la emoción, las fechas de Rosalía en la ciudad de Nueva York forman parte del Festival de Música de Red Bull y marcarán dos de los primeros espectáculos en el Webster Hall, que reabrió sus puertas nuevamente.

El álbum emblemático de Rosalía, “El mal querer”, se lanzó el 2 de noviembre de 2018 y se convirtió disco de oro en su primera semana en España, además de que se convirtió en el disco más escuchado en Spotify en España en las primeras 24 horas y en la primera semana. La innovadora fusión del álbum de flamenco clásico con R&B y ritmos electrónicos, junto con el toque de Rosalía a las artes visuales, la moda y la coreografía, fueron ampliamente aceptadas por los fans alrededor del mundo.

La industria de la música en general tomó nota, ya que Rosalía obtuvo seis nominaciones al Grammy Latino y se llevó a casa los premios a la mejor canción alternativa y al mejor desempeño de fusión urbana.

Algunas fechas de “Rosalía: el mal querer tour”:

03/29 Buenos Aires – Lollapalooza Argentina

03/31 Santiago, Chile – Lollapalooza Chile

04/06 Toluca, México – Ceremonia México

04/17 Los Ángeles

04/22 San Francisco, CA

04/29 Nueva York

04/30 Nueva York

06/01 Barcelona, España

06/02 París

06/15 Córdoba, España