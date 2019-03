Los agentes de ICE detuvieron su auto. Luego él impidió que arrestaran a alguien adentro

(CNN) — Bryan MacCormack dice que sabía qué hacer cuando los agentes de ICE lo detuvieron con el papeleo en la mano: Leer la letra pequeña.

MacCormack dice que conducía a dos inmigrantes indocumentados que acababan de tener una audiencia en la corte en Hudson, Nueva York, cuando los agentes detuvieron su automóvil. Le mostraron un documento a través de la ventanilla del conductor.

Los agentes de ICE lo llamaron una orden. MacCormack les dijo a los agentes que algo faltaba: la firma de un juez.

Un video que muestra parte del enfrentamiento verbal del 5 de marzo se compartió ampliamente en las redes sociales esta semana. Y los defensores apuntan al hecho como un ejemplo de cómo funcionan las lecciones de “conoce stus derechos”, que los grupos de derechos de los inmigrantes vienen enseñando en todo Estados Unidos.

‘Esas no son órdenes’

El video, grabado por un pasajero en el asiento trasero del automóvil, muestra a MacCormack y los agentes que debaten sobre el documento.

“Esas no son órdenes de arresto, señor”, MacCormack le dice a un agente.

“Sí, lo son, señor”, responde el agente, señalando el título: “Orden de arresto de extranjero”.

“Sí, orden de arresto de extranjero no firmada por un juez. No es una orden judicial”, dice MacCormack. “No tengo obligación de seguir esa orden”.

“Esta es una orden legal”, continúa el agente.

“¿Firmado por un juez?” MacCormack pregunta.

El agente subraya que la orden es válida conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad

MacCormack sacude la cabeza.

“Está bien, está bien”, dice MacCormack. “Pero no está bajo la Constitución. No tiene jurisdicción sobre mí como ciudadano. Soy el conductor de este vehículo”.

ICE: Agentes se fueron ‘para evitar más interrupciones’

Las órdenes de ICE no son las mismas órdenes que otras agencias de la ley hacen que sean aprobadas por jueces en la corte. Los defensores argumentan que no son revisadas por un organismo independiente y no les otorgan a los agentes la autoridad para realizar búsquedas dentro de los hogares o vehículos sin su consentimiento.

MacCormack dice que los agentes finalmente se fueron sin hacer ningún arresto después de que un abogado, funcionarios locales electos y otros partidarios se reunieron en el lugar.

“Al final del día, tenían que irse porque no tenían autoridad para hacer nada”, dijo a CNN.

Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Dice que los agentes abandonaron el lugar ese día porque alguien interfirió con sus esfuerzos de cumplimiento de la ley.

“Durante un intento de acción de cumplimiento dirigida el 5 de marzo, en el que agentes de deportación de ICE buscaron específicamente a dos ciudadanos extranjeros presentes ilegalmente, un individuo interfirió con la acción de cumplimiento, lo que provocó que los agentes abandonaran la escena para evitar más interrupciones”, dijo un portavoz de ICE en un comunicado.

“Las personas que intervienen o intentan impedir a los agentes de ICE mientras llevan a cabo su misión ponen en peligro imprudentemente no solo al personal de aplicación de la ley, sino también a las personas a las que se busca arrestar y a transeúntes potencialmente inocentes”, continuó el comunicado. “Aquellos que participan en tales acciones se exponen a posibles violaciones criminales y corren el riesgo de dañar a las mismas personas que pretenden apoyar”.

ICE no está retrocediendo de su misión, dijo el portavoz.

“A pesar de estos intentos de obstruir los esfuerzos legales de ICE para detener a extranjeros criminales y violadores de las leyes de inmigración”, dijo, “la agencia sigue comprometida con sus esfuerzos por defender la seguridad pública”.

MacCormack, quien es el director ejecutivo del Movimiento Santuario del Condado de Columbia, dice que espera que la atención que capara el video envíe un mensaje.

“El poder de este video”, dijo a CNN, “es que cualquiera puede defender sus derechos y los derechos de sus comunidades haciendo lo mismo si están en una situación como esta”.