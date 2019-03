Alcalde de Huancayo, Perú, busca que su ciudad sea “libre de venezolanos”

(CNN) — El Ministerio de Cultura de Perú rechazó este viernes la postura del alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, quien días atrás manifestó su intención de que Huancayo sea “libre de venezolanos”. En un comunicado, la entidad indicó que las declaraciones del alcalde “resultan inaceptables en un estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales”.

“El ministerio de Cultura hace un llamado a la ciudadanía a fortalecer la tolerancia y respeto al prójimo”, dice el texto.

📝 #Comunicado | El @MinCulturaPe rechaza a cualquier acto de discriminación y xenofobia contra migrantes 👇 pic.twitter.com/USDNmAdZtx — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) March 30, 2019

En un comunicado emitido por la municipalidad provincial de Huancayo, según el alcalde, la “creciente y descontrolada presencia de ciudadanos extranjeros” ha generado comercio informal y actos vandálicos y que busca decretar que Huancayo sea “libre de venezolanos”.

LEE: Venezolanos en Perú que cuenten con PTP deberán actualizar sus datos

Ante esto, el alcalde asegura estar trabajando en una ordenanza municipal.

Además, indica que a diario recibe quejas que venezolanos que acuden a centros nocturnos y “protagonizan actos vándalicos, agrediendo no solo a los jóvenes huancaínos que acuden a estos establecimientos, sino a los propios vecinos que reclaman tranquilidad”.

El texto también menciona la muerte de un joven y que “varios extranjeros podrían estar involucrados”.

“A mí me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto; y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron hoy, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad”, concluye el texto.